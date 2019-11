Lee Se-dol jug贸 una serie hist贸rica ante DeepMind en 2016. | Fuente: AFP

El coreano Lee Se-dol, el 煤nico humano en vencer a la inteligencia artificial DeepMind en una partida de Go, se retir贸 frustrado al sentir que a la larga ser谩 vencido por la tecnolog铆a.



鈥淐on el debut de la inteligencia artificial, me di cuenta que no estoy en cima aunque sea el n煤mero (鈥) Aunque sea el mejor, hay una entidad que no puede ser vencida鈥, declar贸 a la agencia Yonhap.

Lee Se-dol perdi贸 por 4-1 una serie contra una m谩quina creada por DeepMind de Google en 2016. Su victoria en la cuarta partida fue hist贸rica al tratarse de la primera de un humano contra una m谩quina.

Antes de enfrentar a DeepMind, el jugador se mostr贸 confiado de ganarle a la m谩quina. Finalmente reconoci贸 que DeepMind era 鈥渄emasiado bueno鈥.

Sin embargo, no se ir谩 sin una revancha. Planea celebrar su retiro enfrentando a HanDol, una inteligencia artificial coreana que ya venci贸 a los cinco mejores de Corea del Sur. 鈥淗ar茅 lo mejor posible鈥, coment贸.