Las compañías discográficas se han sumado a la tendencia sacando al mercado nuevas ediciones de discos clásicos. | Fuente: RPP / Alberto Nishiyama

Los discos de vinilo tienen cada año más compradores y no se trata necesariamente de álbumes antiguos.

La feria de tecnología CES 2019 concentra lo último en tecnología y las innovaciones también llegan a los tornamesas.

Si bien muchos prefieren modelos clásicos, algunas marcas ya incorporan elementos como conectividad bluetooth y transferir el contenido de los vinilos a formato digital vía USB.

Desde 2007 se han comprado cada vez más vinilos, vendiéndose 14.3 millones en 2017 tan solo en Estados Unidos.

El vinilo más vendido en 2018 en Estados Unidos fue "Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1" (2014). La banda sonora de la película de Marvel tiene canciones de David Bowie, The Jackson 5, Marvin Gaye y otros clásicos.

También resurgieron álbumes legendarios como "Thriller" de Michael Jackson (1982), "Purple Rain" (1984) de Prince, "Greatest Hits" (1981) de Queen y "Abbey Road" (1969) de The Beatles. Estos discos tienen reediciones en acetato, que nuevas generaciones compran a través de plataformas digitales como Amazon.