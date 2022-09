Así luciría "el Chavo" si hubiese sido interpretado por un niño real y no por Roberto Gómez Bolaños. | Fuente: Televisa/Create with IA

El Chavo del 8 forma parte de la cultura popular latinoamericana y es por ello que prácticamente todos los que crecieron en esta parte del mundo reconocen con facilidad a personajes tan entrañables como Quico, la Chilindrina y, por supuesto, el que le da el nombre a la serie. No obstante, ¿alguna vez te has preguntado cómo lucirían estos niños si no hubiesen sido interpretados por actores adultos?

Gracias al avance de la tecnología y, sobre todo, de la inteligencia artificial, finalmente podemos ver plasmada esta realidad en imágenes. Con este software, el elenco de renombrados actores y actrices que formaron parte del programa televisivo de Roberto Gómez Bolaños son reemplazados con personas ficticias creadas por computadora que retienen todas las características de los personajes.

El Chavo del 8 interpretado por niños

Según el guión de El Chavo del 8, los niños de la vecindad oscilaban entre los 8, 9 y 10 años de edad, pero fueron interpretados por Roberto Gómez Bolaños, Carlos Villagrán, Maria Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, con la aparición esporádica de Horacio Gómez Bolaños como Godinez y Paty con las múltiples actrices que la encarnaron: artistas que sobrepasaban los 40 años o los rondaban cuando arrancó la serie.

Lo que hace esta Inteligencia Artificial es tomar a personajes de ficción para hallar su aspecto real. Añadiendo una descripción en texto de las características como edad, color de piel, contextura física y más, el software es capaz de generar la imagen que estamos buscando en cuestión de segundos. A continuación, te mostramos cómo lucen las versiones infantiles de los niños de la vecindad del Chavo del 8 según la IA:

Chavo

Quico

Chilindrina

Ñoño

Paty

De la ficción a la realidad mediante la IA

En los últimos días, generar imágenes realistas de personajes de ficción mediante inteligencia artificial se ha convertido en toda una tendencia en redes sociales ya que los resultados que ofrecen son sumamente precisos.

Entre algunas de las franquicias con las que se ha aplicado este software se encuentran los personajes de los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya), Sailor Moon, El Señor de los Anillos, Super Mario Bros, Contra y Game of Thrones, por nombrar solo algunos de los muchos nombres que han aparecido.

