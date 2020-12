Los chips tendrán que tener integrado el receptor de la radio FM y deberán ser activadas antes de ser vendidas al público. | Fuente: Unsplash

El Congreso de la República de Chile ha modificado la ley general de telecomunicaciones en el país para determinar que todos los chips de celulares que se vendan deben tener activo el acceso a emisoras de radio FM sin necesidad de usar datos móviles.

La ley 21.285 indica que "los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y quienes comercialicen equipos terminales móviles en el país deberán habilitar y mantener activa la funcionalidad de sintonización del servicio de radiodifusión de los equipos que la posean, cualquiera que sea el canal a través del cual sean comercializados".

La aprobación mantiene algunas excepciones. Por ejemplo, los chips de celulares de gama alta no mantienen este chip integrado y no se les pedirá de principio, pero sí se hace hincapié a las operadoras y fabricantes de advertir a los usuarios sobre esto.

“La ley busca forzar que los fabricantes de equipos en general puedan activar la radio FM después de un gran lobby de las asociaciones de radiodifusores en Chile, que tienen la preocupación de que los nuevos celulares puedan escuchar radio. En el fondo, los nuevos contenidos online, podcast y en general, todo tipo de distribución de contenido pasa por el ambiente digital, lo que ha hecho que las radios pierdan muchísima audiencia”, menciona Hugo Morales, periodista de tecnología del país vecino.

“La ley pretende que todos los teléfonos que se vendan en Chile y todas puedan ser un receptor de radio. Muchas marcas lo tienen, pero no lo activan por firmware. Hay un tema de poder convencer a algunas marcas para que lo traigan activado o generen alguna versión especial para el país, aunque eso pueda traer algunos problemas en actualizaciones o se puedan producir retrasos. Otras marcas no declaran tener radio (como el iPhone) y sus usuarios no se verán beneficiados por esta medida. La ley no exigirá que aquellos fabricantes que no tengan este chip tengan que hacer un modelo especial”, afirma.

La modificación de ley para el chip de radio FM busca "permitir el ejercicio de las funciones gubernamentales de coordinación, prevención y solución de los efectos que puedan producirse en situaciones de emergencia".

