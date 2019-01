Apple habría confiado mucho en la venta de sus iPhone. | Fuente: AFP

El valor de Apple está en caída libre desde su histórica cotización de US$ 232.07 por acción alcanzado a inicios de octubre de 2018. En ese entonces la capitalización de mercado (el valor de todas las acciones que una compañía cotiza en la bolsa) de Apple ascendía a US$ 1.16 billones (millones de millones).

Este 4 de enero, luego de que Tim Cook admitió que no se han vendido los iPhone esperados, las acciones de Apple se cotizan en US$ 142.19, dándole una capitalización de US$ 710 mil millones de acuerdo con Macrotrends. Apple era la compañía más valiosa del mundo en octubre, pero este 2019 ya es la cuarta.

Así ha sido el descenso del valor de las acciones de Apple. | Fuente: Macrotrends

¿Qué tanto perdió?

Business Insider indica que Apple perdió un valor equivalente al de Facebook en tan solo tres meses. La red social más popular del mundo tiene un valor de US$ 450 mil millones, según Macrotrends.

Si queremos poner en el contexto internacional la pérdida de Apple, los US$ 450 mil millones perdidos superan al producto bruto interno (PBI) de Irán, puesto 26 en el ranking elaborado por el Banco Mundial.

También la pérdida de la capitalización de mercado es superior al PBI de Colombia (US$ 309 mil millones), Chile (US$ 277 mil millones) y Perú (US$ 211 mil millones).

¿Qué ocasionó esta caída?

Numerosos analistas consultados por la agencia AFP señalan la absoluta dependencia de Apple de su iPhone, a pesar de que la compañía procura diversificar productos y ofrecer nuevos servicios, como música y pagos en línea.

"No es el fin del mundo para Apple, pero es un gran punto de inflexión. Hasta ahora Apple desafió la gravedad creciendo a un ritmo más rápido que cualquier otra compañía en el mercado, pero matemáticamente era imposible que venciera al mercado para siempre", afirmó Roger Kay, analista de Endpoint Technologies.

La caída de Apple en la la bolsa. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Drew Angerer

Kay dijo que el valor de mercado alcanzado en octubre era "irracional" y se basaba en proyecciones de que muy difícilmente Apple alcanzaría sin ningún nuevo factor catalizador.

Apple ha estado creciendo en China, aunque no tiene una posición dominante en ese mercado. La empresa de Cupertino está presionada por los aranceles y otras cuestiones comerciales que, incluso, se complicarán aún más luego que, a pedido de Estados Unidos, Canadá arrestó a la jefa financiera del gigante chino de telefonía Huawei.

Ese grupo chino ha superado a Apple como el tercer mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes pese a que tiene una muy reducida presencia en el mercado estadounidense.

El 2019 tampoco se ve muy prometedor luego del anuncio de la rebaja de las expectativas de ventas de la compañía. Esta también afronta problemas legales en China por disputas con Qualcomm, que este viernes logró bloquear las ventas de iPhone en Alemania.

Con información de AFP