Google es un lugar donde muchas personas en el mundo desearían trabajar. Una reciente investigación de Business Insider analizó las ofertas salariales realizadas por la compañía a trabajadores extranjeros a la hora de obtener una visa a Estados Unidos.

Estos son los sueldos anuales que perciben muchos trabajadores en el gigante tecnológico.

Ingeniería, software y data: hasta US$ 475 mil

Los ingenieros de software tienen sueldos que arrancan en US$ 91,364 para una plaza en Nueva York. Un vicepresidente de ingeniería en California alcanzó los US$ 475 mil.

Científicos investigadores: hasta US$ 370 mil

Los sueldos para científicos investigadores arrancaron en 132 mil. Una posición senior podía pagar unos US$ 205 mil en California. En el mismo estado, un director de investigación llega a los US$ 370 mil.

En la manufactura: desde los US$ 86,500

Un ingeniero de redes en California puede ganar entre US$ 86,500 y US$ 220,000. Un ingeniero de Hardware puede ganar hasta US$ 243 mil en el mismo estado.

Especialistas en experiencia de usuario y diseñadores pueden ganar muy bien

Un diseñador especialista en interacción gana entre US$ 103 mil y US$ 233,700 en California. Su superior, un director de diseño y experiencia de usuario tiene un sueldo de US$ 340 mil.

El lado de la logística y el negocio

Un analista de negocios en California puede ganar entre US$ 93 mil y US$ 163 mil. Los analistas de operaciones, de finanzas y de datos tienen remuneraciones que arrancan desde los US$ 100 mil.

Según los datos de Business Insider, un vicepresidente de alianzas globales en California tuvo una oferta de US$ 450 mil.

El pico en Recursos Humanos

La vicepresidencia senior de manejo de personas alcanzó un sueldo de US$ 650 mil.

