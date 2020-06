Las confesiones de John Bolton ponen en aprietos a Donald Trump. | Fuente: AFP | Fotógrafo: BRENDAN SMIALOWSKI

Es conocida la agresividad con la que Donald Trump ha atacado a Huawei, asegurando que la compañía china es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Según las confesiones de su exasesor, es parte de su estrategia para lograr un segundo mandato.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, asegura en su libro "The Room Where It Happened" (La habitación donde sucedió) que los ataques a Huawei eran vistos como “una oportunidad para hacer gestos personales" al presidente chino Xi Jinping.

En uno de los extractos compartidos a medios de comunicación, Bolton indica que, en 2019, Donald Trump ofreció a Xi Jinping revertir las represalias contra Huawei si ayudaba en el acuerdo comercial, una de sus estrategias claves para lograr la reelección en 2020.

Otro pasaje recuerda que Trump le rogó a Xi Jinping que China compre soya y trigo a los agricultores estadounidenses para mejorar sus posibilidades de ser reelecto en 2020.

"The Room Where It Happened" tiene su publicación prevista para el martes, aunque la Casa Blanca intenta evitarla por vía judicial.

John Bolton, un funcionario con participación en varias administraciones republicanas, fue el consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump entre el 9 de abril de 2018 y el 10 de septiembre de 2019.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.