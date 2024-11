Drake acusa a UMG y Spotify de inflar con bots y algoritmos el éxito 'Not Like Us' de Kendrick Lamar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ya tensa relación entre los raperos Drake y Kendrick Lamar podría estar a punto de escalar nuevamente. Drake, a través de su compañía Frozen Moments LLC, presentó una acusación contra Universal Music Group (UMG) por un supuesto esquema para inflar artificialmente la popularidad del éxito de Lamar 'Not Like Us' en Spotify.

Según la petición presentada el lunes en un tribunal de Manhattan, Drake alega que UMG utilizó bots, sobornos y acuerdos de pago por reproducción para aumentar la popularidad de la canción en Spotify. Además, la acusación indica que UMG ofreció tarifas de licencia reducidas a Spotify a cambio de promocionar 'Not Like Us' mediante recomendaciones dirigidas a usuarios que buscaban otros artistas o canciones.

Otro punto polémico se centra en el uso de asistentes de voz. Drake acusa a UMG de pagar a Apple para manipular a Siri y redirigir a los usuarios que pedían reproducir su álbum 'Certified Loverboy' hacia la canción de Lamar. De confirmarse, esto abriría una conversación sobre cómo las grandes discográficas podrían estar utilizando tecnologías como los asistentes de voz para influir en las decisiones de los oyentes.

“[…] (UMG) lanzó una campaña para manipular y saturar los servicios de streaming y las ondas de radio con una canción, 'Not Like Us', con el fin de que esa canción se volviera viral, incluso mediante el uso de ‘bots’ y acuerdos de pago por reproducción”, señala la petición, según una copia obtenida por The Verge.

UMG niega las acusaciones

Si bien Spotify se negó a hacer comentarios sobre las acusaciones, Universal Music Group respondió a través de un correo electrónico a medios como Billboard, Variety y The Verge: “La sugerencia de que UMG haría cualquier cosa para socavar a cualquiera de sus artistas es ofensiva y falsa. Empleamos las prácticas éticas más estrictas en nuestras campañas de marketing y promoción. Ninguna cantidad de argumentos legales artificiales y absurdos en esta presentación previa a la acción puede ocultar el hecho de que los fans eligen la música que quieren escuchar”.

Esta batalla legal apenas comienza, pero ya ha arrojado luz sobre las prácticas de la industria musical y el papel de la tecnología en la manipulación del éxito comercial de ciertas canciones. Si las acusaciones de Drake resultan ser ciertas, esto podría traer repercusiones importantes para las plataformas de streaming y las discográficas.

Cabe destacar que la presentación de Drake no es una demanda formal, sino una petición “previa a la acción” conforme a la ley de Nueva York. Este procedimiento busca obtener información adicional antes de decidir si se procederá con una demanda completa. Ahora solo quedar estar atentos a los próximos desarrollos de este caso, que podría cambiar la influencia de los algoritmos en nuestras elecciones musicales.

