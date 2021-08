La pandemia impulsó el uso de las herramientas de aprendizaje a distancia. ¿Qué tanto hemos avanzado? | Fuente: Composición RPP

La educación en el Perú viró a la modalidad remota con la pandemia de la COVID-19 en 2020, pero los problemas de conectividad en país evidentemente dejaron en desventaja a los alumnos de la escuela rural.

En estas circunstancias, muchos docentes empezaron a incorporar más herramientas tecnológicas a la enseñanza propiciando redefiniciones en el modo de enseñanza.

Jaime Montes García, presidente del Consejo de Administración del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (Fondep), explica cómo ha cambiado el trabajo docente.

“La lógica de trabajo del docente era más bien basarse en las disciplinas, en los temas en los libros, en los títulos. Ahora lo que ordena al docente son más bien las competencias y experiencias de aprendizaje. Además, este proceso se da en un proceso de virtualidad y semipresencialidad”, indicó a RPP.

La pandemia empoderó a muchos maestros a abrazar la tecnología como un enlace con sus alumnos.

“La tecnología se ha quedado para convivir con la pedagogía. Ese es un punto positivo porque había muchas restricciones, mucha resistencia. Por ejemplo, en inicial respecto a que los niños accedan a los celulares y en primaria se discutía mucho el uso de habilitadores y plataformas colaborativas. Había mucha crítica asegurando que cortaba el trabajo de equipo más efectivo de lazo directo. Los docentes se han dado cuenta que la tecnología bien usada, en una pedagogía más basada en la confianza y en el amor puede ser importante con buenos resultados”, explica Montes.

Dando ejemplo desde la escuela rural

La Fondep ha reconocido el trabajo de profesores innovadores en todo el país. Tal es el caso de la profesora Janeth Pizarro Huamán, directora de la escuela rural y unidocente I.E. 20028 en Faical, Morropón, Piura.

Antes de la pandemia, ya había logrado interesar a sus alumnos en el medio ambiente con su proyecto “Escuela verde, planeta verde”. Este se transformó en “Escuela verde, planeta verde en casa”, tomando como principales aliados a los padres de familia.

Pizarro Huamán ha usado principalmente llamadas, pero plataformas gratuitas como WhatsApp le han permitido intercambiar contenido con sus alumnos, que ven con orgullo su trabajo compartido en plataformas como YouTube y Facebook cuando la profesora va a la ciudad de Piura, donde tiene mejor conexión y pude subir contenido con más facilidad.

“El medio de comunicación que empleamos para poder llegar a nuestros estudiantes es a través de llamadas porque Faical es un lugar de la sierra donde no hay mucha conectividad, así que los estudiantes tienen que atrapar la señal en algunas situaciones para poder enviar sus evidencias. También usamos el WhatsApp como una herramienta de interacción donde ellos envían sus audios a través de podcast y los difundimos a través de nuestras plataformas virtuales en YouTube, grupos de Facebook, radios en línea, Spotify”.

La profesora Janeth Pizarro refleja los retos de las nuevas herramientas y cómo los niños se han adaptado a las nuevas metodologías. La profesora Janeth Pizarro refleja los retos de las nuevas herramientas y cómo los niños se han adaptado a las nuevas metodologías. 00:00

El profesor Alejandro Torres Huamán es otro caso de éxito. Él ha sabido aprovechar al máximo los recursos disponibles para llegar a sus alumnos en la escuela unidocente N° 54479 de la comunidad de Curampa, en el distrito de Huaccana, provincia de Chincheros, en el VRAEM.

Por ejemplo, sus alumnos utilizan las laptops OLPC, del programa One Laptop Per Child, distribuidas en el lejano 2011. Estas, conocidas en el Perú como las "laptop XO", permiten crear una malla de interconexión entre dispositivos, lo que habilita a sus alumnos para compartir contenidos entre sus compañeros y también con el docente.

Torres Huamán se apoya de los contenidos de Aprendo en Casa como una base, la cual refuerza generando interacción con los alumnos a través de plataformas virtuales. Otra vez, WhatsApp es una importante herramienta junto a planes prepago que brindan acceso ilimitado a la app de mensajería.

El profesor Alejandro Torres cuenta cómo es una jornada educativa en su escuela rural unidocente. Se apoya en apps de uso gratuito y de planes prepago que le permitan consumo ilimitado. El profesor Alejandro Torres cuenta cómo es una jornada educativa en su escuela rural unidocente. Se apoya en apps de uso gratuito y de planes prepago que le permitan consumo ilimitado. 00:00

Como muchos docentes rurales, ha sido uno de los pioneros de la modalidad híbrida para contactar con sus alumnos.

“Con las medidas de seguridad del caso, he estado trasladándome a la institución educativa desde el año pasado progresivamente una a dos veces al mes para poder retroalimentar esas experiencias de aprendizaje que Aprendo en casa ha proporcionado desde sus diferentes plataformas”, contó a RPP.

El profesor también impulsa el uso de plataformas virtuales y ha recopilado bibliografía necesaria para complementar el material que recibe del Ministerio de Educación.

Mariana Maggio, directora de Programas Académicos de Microsoft Latinoamérica, reconoce una oportunidad para mejorar la educación con la adopción de plataformas digitales.

“Todas estas redefiniciones, todos estos ejercicios de rediseño creemos que pueden dar lugar a formas de aprendizaje más ricas, más amplias, más inclusivas que pongan la propuesta al servicio de la creación, de la colaboración, del desarrollo del pensamiento crítico en relación con problemas reales. Parece que todo lo que se abre en materia de hibridación va mucho más allá y nos permite concebir otros marcos pedagógicos y didácticos para las escuelas”, indicó a RPP.

Mariana Maggio, directora de Programas Académicos de Microsoft Latinoamérica, mira una oportunidad ante la apertura a nuevas formas de enseñar. Mariana Maggio, directora de Programas Académicos de Microsoft Latinoamérica, mira una oportunidad ante la apertura a nuevas formas de enseñar. 00:00

La conectividad, tarea pendiente y urgente

En ambos casos, las escuelas de los docentes han recibido las tablets que el Ministerio de Educación distribuye. Torres Huamán nota un detalle: estas no tienen compatibilidad con chips móviles, por lo que no pueden conectarse a internet con planes móviles. En su caso, hizo una colecta para conseguir tablets que sí cuentan con esta capacidad.

La conectividad es una limitación importante en la educación peruana. Un informe de DN Consultores indica que el internet llega a menos del 60% de la población en 11 regiones del país.

La brecha digital se siente más en el ámbito rural, donde menos del 40% puede acceder a este servicio.

“Ya no queremos más inauguraciones, queremos servicio”. La exviceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, recuerda ese pedido por parte de una escolar durante una visita a una escuela rural.

Los dispositivos son importantes, pero también se requiere conectividad, recuerda la exviceministra Nakagawa. Los dispositivos son importantes, pero también se requiere conectividad y un soporte a largo plazo de los equipos, recuerda la exviceministra Nakagawa. 00:00

La especialista en Telecomunicaciones recuerda que la conexión a Internet no llega sola y requiere también de un tendido eléctrico confiable que no dañe los equipos que soportan las redes de telecomunicaciones.

¿Qué alternativas tenemos? La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica no parece ser una solución a corto plazo luego de que se resolvió su contrato.

“Si estamos hablando del retorno de clases presenciales en febrero (de 2022), y ojalá que pueda ser antes, definitivamente la red dorsal no va a ser una solución de la noche a la mañana. No va a estar lista. Sí me preocupa que se haya hecho este plan ‘Todos conectados’ durante el gobierno del señor Sagasti, en el cual se hizo un concurso para dar internet satelital. Pues bien, entiendo que hay un cronograma. ¿Pero qué pasa cuando se acabe el año o los dos años que se han dado para que se acabe la tarifa? (…) Creo que fue una salida que no contaba con vocación de permanencia”, indicó.

Por ahora, según la especialista, la mejor apuesta está en impulsar los 18 proyectos regionales de fibra óptica, planificados a funcionar en este año.

El ámbito rural se ve desatendido, convirtiéndose en uno de los que menos acceso tienen a Internet. | Fuente: DN Consultores

“Lo más importante es activar los 18 proyectos regionales que ya estaban programados para que se activaran este año. Creo que eso es fundamental. Trabajar inmediatamente con la empresa privada para que, soportándose en esos proyectos regionales, se pueda instalar servicios 4G dirigidos a todos los colegios”, indicó Nakagawa.

Mariana Maggio de Microsoft destacó el operador de infraestructura rural Internet para todos, que lleva a cabo un proyecto de conectividad rural, con el potencial facilitar internet de alta velocidad para 15 regiones de la sierra del Perú.

La tecnología en la educación está para quedarse. La mezcla de dispositivos en manos de los escolares, buena conectividad y competencias digitales en los maestros es necesaria para hacer de la educación, sea a distancia o híbrida, lo más completa posible.