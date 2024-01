El CEO de un fondo de inversiones de criptomonedas aparentemente no existe

HyperVerse prometía a los inversionistas retornos extraordinarios invirtiendo en el espacio de las criptomonedas. Una historia conocida con un final esperado: una estafa donde las víctimas perdieron un estimado de 1.3 mil millones de dólares, según estimaciones de los analistas de blockchain de Chainalysis.

Nuevos detalles sobre esta compañía revelan que el CEO de HyperVerse, que cesó operaciones en 2022 tras ser acusada de operar como una estafa piramidal, no existía.

Reece Lewis fue presentado a finales de 2021 como el CEO de Hyperverse. Un gran currículum lo acompañaba: estudios en las universidades de Leeds y Cambridge, experiencia laboral en Goldman Sachs e incluso vender una compañía a Adobe.

"Credibilidad": el abultado CV del CEO de HyperVerse.Fuente: HyperVerse

Tras la caída de HyperVerse, no se han encontrado rastros sobre Reece Lewis.

The Guardian constató que las universidades donde supuestamente estudió no tienen registros de él, tampoco Goldman Sachs y los documentos públicos que Adobe presenta no informaron sobre la presunta compra de una compañía de Lewis. Reece Lewis no aparece ni en LinkedIn.

Una gran estafa

Hyperverse pretendía crear una “ciudad del metaverso”, cobrando membresías que partían desde los 300 dólares. Este dinero se iba a convertir en HyperUnits, una criptomoneda con la que prometía grandes retornos.

En el video de anuncio de la estafa aparecieron famosos respaldándola, entre ellos el cofundador de Apple Steve Wozniak y Chuck Norris.

Los problemas para los inversionistas comenzaron en la primera mitad de 2022, poco después del lanzamiento de HyperVerse. Era imposible retirar los fondos, mientras eran animados a migrar a una nueva plataforma: HyperNation.

Curiosamente, Reece Lewis desapareció del panorama con “Mr.H”, un supuesto “evangelista” utilizando una máscara tomando el mando.

"Mr.H", el eventual embajador de la estafa.Fuente: HyperNation

“Creí que estaba destinado a vivir una vida sin sentido, pero ya no más. Como un ciudadano de la HyperNation me siento liberado; puedo tener una total autonomía sobre mis finanzas con la ayuda de las finanzas descentralizadas”, aseguró el nuevo embajador de la estafa.

También apareció “Miss N”, una mujer utilizando una máscara.

Eventualmente, los inversionistas cayeron en cuenta de que nunca recuperarían su dinero. Lo peor, sin rastros del supuesto CEO será muy difícil encontrar justicia.