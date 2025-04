El último escándalo de Elon Musk: la venta de un Tesla revela una paternidad no reconocida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elon Musk, el multimillonario CEO de Tesla y SpaceX, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras las acusaciones de Ashley St. Clair, una influencer conservadora de 26 años, que asegura ser la madre de uno de sus hijos.

St. Clair ha revelado públicamente que se ha visto obligada a vender su Tesla Model S debido a una reducción drástica en la manutención infantil proporcionada por Musk.

St. Clair fue vista entregando las llaves de su Tesla Model S negro, valorado en $100,000, a un representante de la plataforma de venta de autos Carvana fuera de su apartamento en Manhattan.

En declaraciones a DailyMail, St. Clair explicó: "Necesito compensar el recorte del 60% que Elon hizo a la manutención de nuestro hijo". Cuando se le preguntó si consideraba que las acciones de Musk eran vengativas, respondió: "Bueno, ese es su modus operandi cuando las mujeres hablan".

La influencer indica que Musk es el padre de su hijo, nacido en septiembre de 2024. Según St. Clair, su relación con Musk comenzó en mayo de 2023 cuando él "se deslizó en sus DMs", y el niño fue concebido en enero de 2024 durante un viaje a Saint Barthélemy en el Caribe. St. Clair hizo pública esta información en febrero de 2025 a través de la red social X, propiedad de Musk.

El 21 de febrero de 2025, St. Clair presentó una demanda de paternidad y custodia en un tribunal de Nueva York. En los documentos judiciales, alega que Musk le pidió mantener en secreto el embarazo y luego la ignoró a ella y a su hijo en medio de las negociaciones sobre la manutención infantil, lo que la llevó a hacer pública la situación y tomar acciones legales.

Fuentes cercanas al caso informan que, desde que St. Clair hizo pública la situación, Musk ha "tomado represalias" reduciendo unilateralmente los pagos a la mitad, lo que ha dejado a St. Clair “luchando por llegar a fin de mes”. Un informante describió las acciones del multimillonario como "impactantes y vergonzosas".

Intercambio entre Elon Musk y Ashley St. Claire en X

Elon Musk, de 53 años, quien no ha reconocido públicamente al niño como suyo, respondió en X a la situación.

“No sé si el niño es mío o no, pero no estoy en contra de averiguarlo. No se necesita ninguna orden judicial. A pesar de no saberlo, le he dado a Ashley 2.5 millones de dólares y 500 mil dólares al año”.

La influencer le respondió a Musk.

“Elon, te pedimos que confirmes la paternidad con una prueba antes de que nuestro hijo (al cual le pusiste el nombre) naciera. Te negaste.

Y tú no me ‘enviabas dinero’, estabas enviando manutención para tu hijo, que considerabas necesaria… hasta que retiraste la mayoría de esta para mantener control y castigarme por ‘desobediencia’. Pero en realidad estás solo estás castigando a tu hijo.

Es irónico que tu último esfuerzo en la corte fue para intentar callarme mientras utilizas tu canal de redes sociales que literalmente posees para distribuir mensajes derogatorios sobre mí y tu hijo al mundo entero. Lo único que te importa es tener control, y todo el mundo puede verlo.

Estados Unidos necesita que crezcas, petulante niño eterno”.

El caso ha sido sellado por orden judicial el 14 de marzo, limitando la capacidad de St. Clair para hablar públicamente sobre el asunto. Sin embargo, los expedientes judiciales siguen siendo visibles y sugieren que el juez podría ser simpatizante de la posición de St. Clair.

Esta controversia se suma a las ya existentes en torno a Musk y sus relaciones familiares, incluyendo su distanciamiento de su hija transgénero Vivian, a quien ha referido públicamente como "muerta", un comentario que ha sido ampliamente criticado.

Elon Musk ha sido claro con su postura pública de la importancia de tener hijos. Así ha sumado una familia grande, con diferentes mujeres, de 14 hijos, contando el no confirmado con St. Claire y Nevada Alexander, su primogénito fallecido a las 10 semanas.