“Trump tenía razón en todo”: las declaraciones que Elon Musk parece haber olvidado

Elon Musk es una de las personalidades más cercanas al presidente estadounidense Donald Trump como asesor y líder de DOGE, que ha ordenado miles de despidos de empleados federales.

El multimillonario no escatima en los halagos de Donald Trump, incluso vistiendo un gorro rojo con la frase “TRUMP WAS RIGHT ABOUT EVERYTHING” (Trump tenía razón en todo) en una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Es curioso que en algún momento Donald Trump atacó directamente a Elon Musk.

Cuando Donald Trump atacó a Elon Musk

Elon Musk no siempre fue cercano a Donald Trump. En 2022, estaban lejos de ser aliados.

Luego de que Donald Trump lo calificó en un mitin como un “otro estafador”, Elon Musk indicó que los candidatos a la presidencia no deberían de pasar de los 69 años y que Trump debería retirarse.

Donald Trump respondió en su red social Truth Social, atacando a Elon Musk y a sus empresas.

Donald Trump compartió la foto de una visita de Elon Musk durante su primer mandato.Fuente: Truth Social / Donald Trump

“Cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca pidiéndome ayuda para todos sus muchos proyectos subvencionados, ya fueran coches eléctricos que no circulan lo suficiente, coches sin conductor que se estrellan o cohetes a ninguna parte, sin subvenciones (Musk) no valdría nada, y contándome cómo era un gran fan de Trump y republicano, podría haberle dicho: «arrodíllate y ruega», y lo habría hecho....”

Eventualmente, se volvieron aliados. Tras más de 250 millones de dólares de donaciones a su campaña presidencial en 2024, Trump y Musk arreglaron sus diferencias, con el hombre más rico del mundo como uno de los protagonistas de la segunda administración del republicano con incluso Donald Trump promocionando los autos Tesla en la Casa Blanca.