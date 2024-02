Elon Musk anunció la implantación de un chip cerebral en un humano: ¿cuál sería su impacto en la ciencia?

El empresario Elon Musk anunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que su compañía Neuralink ha logrado implantar con éxito un chip cerebral en un ser humano y los resultados iniciales mostraron una "prometedora detección de picos neuronales". El doctor Elmer Huerta , consultor médico de RPP, dijo en la secuencia 'Espacio Vital' que esta noticia ha sido muy criticada por los expertos dado que no fue "comunicada científicamente".

No obstante, el caso de Neuralink es diferente porque ahora se ha colocado una "minicomputadora" en el cerebro de la persona. "Acá no hay alambres, acá hay bluetooth. Esa onda de bluetooth pasa a un aparato que la persona tiene en su mano y con su pensamiento puede mover cosas, puede mover el cursor de una computadora y eventualmente en el futuro podría caminar, podría hacer cosas. Esa es la diferencia con lo que ya se ha venido haciendo", contó.

¿Cuál sería su impacto? De acuerdo con el consultor médico de RPP, los expertos han comenzado a señalar que con este sistema de implante de chip se podría controlar el comportamiento de la persona y su modo de ver las cosas. "Otra cosa que se podría hacer -y esta es la parte completamente negativa y que da mucho miedo- es de que las personas podrían ser controladas. Al tener un chip quién te dice que tú no la puedas controlar de afuera", mencionó.

01 Feb 2024 - 00:35

"En resumen, es la primera vez que se ha hecho [un implante de chip cerebral] y por ahora hay muchísimas críticas a la manera como se ha comunicado, acá no hay ciencia, acá no hay ningún estudio científico, pero tiene licencia de la FDA para hacerlo. Las implicancias son enormes, gigantescas, pero en este momento todavía no podemos entender", concluyo diciendo Elmer Huerta.