Musk prefiere los chips cerebrales a los lentes de realidad virtual. | Fuente: AFP

Este 2021, la palabra del año fue el metaverso. El universo digital pensado por Facebook y Meta se quiere convertir en el referente del futuro y marcar las tendencias en los años venideros. Pero Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no cree en ello.

“El hombre más influyente” de este 2021 considera que el metaverso no será el verdadero futuro: no cree que los humanos esten conviviendo con sus lentes de realidad virtual.

"No veo a nadie atándose una maldita pantalla a la cara todo el día", dijo Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, en una entrevista con The Babylon Bee. "No sé si necesariamente me creo esto del metaverso, aunque la gente me habla mucho de ello".

¿Por qué no cree en ello? Porque para Musk, existe un mecanismo que lo superará: los chips cerebrales de su empresa Neuralink.

“A largo plazo, un sofisticado Neuralink podría meterte de lleno en la realidad virtual. Creo que estamos lejos de adentrarnos en el metaverso, esto parece más bien una palabra que está de moda”, señaló.

“Te va a arruinar la vista, ¿verdad? Y ahora tenemos la televisión literalmente aquí (en la cara). Estoy como ¿qué? ¿Es eso bueno para ti?”, finalizó Musk sobre los lentes de realidad virtual.

Y sobran palabras

Elon Musk también arremetió contra el término ‘Web3’, una palabra para referirse a la llamada era de la Web 3.0 con el poder en las personas, no en las empresas.

“No estoy sugiriendo que la Web3 sea real (parece más una palabra de moda de marketing que una realidad ahora mismo), solo me pregunto cómo será el futuro dentro de 10, 20 o 30 años” y agregó “el año 2051 suena muy futurista”, mencionó.

