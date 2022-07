La defensa de Celsius se da en medio de las audiencias por su quiebra. | Fuente: Unsplash

Los abogados de Celsius, prestamista de criptomonedas, han señalado que los bitcoins que los usuarios transaccionaban en su plataforma les pertenece a la empresa y no a ellos.

En la primera audiencia sobre la quiebra de Celsius, los abogados señalaron que los clientes ceden los derechos de los bitcoins y criptomonedas que albergaron en la plataforma al aceptar los términos y condiciones.

Quiebra y ¿engaño?

En un documento presentado por los abogados de la firma Kirkland, se intentó mostrar que los activos que posee Celsius, le pertenecen a la empresa. Debido a ello, la empresa podría transferir, vender o hipotecar todas estas criptomonedas si así lo quisieran.

Para justificarlo, se basan en los términos y condiciones que mantienen.

“En el caso de que Celsius se declare en bancarrota, entre en liquidación o no pueda pagar sus obligaciones, es posible que los Activos Digitales Elegibles utilizados en el Servicio Earn o como garantía en virtud del Servicio Borrow no sean recuperables, y es posible que no tenga ningún recurso o derecho legal en relación con las obligaciones de Celsius para con usted que no sean sus derechos como acreedor de Celsius en virtud de las leyes aplicables”, se lee.

Sin embargo, aquí queda un detalle. Los bitcoins a los que se refiere el área legal de Celsius es el de los activos en préstamos o depósitos. Los bitcoins custodiados seguirán siendo considerados como propios de los clientes y no de la plataforma.

Según declaraciones dadas por el CEO de Celsius, Alex Mashinsky, en la audiencia, la plataforma debe a sus clientes cerca de 4,7 mil millones de dólares.

Celsius en bancarrota

Celsius Network estuvo presente durante la intensa caída del pasado junio. Ellos ofrecían grandes ingresos pasivos a los inversores, pero “las condiciones extremas del mercado” llevaron a pausar todos los retiros a sus usuarios, causando, claro, inestabilidad.

Por ello, Celsius se ha declaro en bancarrota y ha invocado el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los EEUU para brindarle a la Compañía la oportunidad de estabilizar su negocio y consumar una transacción de reestructuración.

