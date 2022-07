Errol Musk tiene siete hijos, siendo el mayor Elon Musk. | Fuente: AFP

El padre del multimillonario Elon Musk, Errol Musk, ha anunciado su interés de donar esperma para mujeres “de clase alta”.

En una entrevista con The Sun, el ingeniero sudafricano de 76 años comentó que “varias mujeres” le han pedido este requerimiento. Él lo está considerando.

Los Musk sobrepoblando la Tierra

Según Errol, una empresa colombiana le ha pedido donar esperma para “fecundar mujeres de clase alta”. “Me dicen: ‘¿Por qué acudir a Elon (Musk) cuando puedes acudir a la persona que creó a Elon?’”

“No me han ofrecido dinero, pero me han ofrecido viajes en primera clase y alojamiento en un hotel de cinco estrellas y todo ese tipo de cosas”, señala sobre la propuesta.

Al ser consultado sobre si aceptaría la oferta, el ex piloto sudafricano dijo “¿por qué no?”.

Su meta es “reproducirse”

Errol Musk tiene siete hijos, siendo el mayor Elon Musk.

Tuvo tres hijos, Elon, Kimbal y Tosca con su primera esposa Maye Musk y luego se casó con Heide Bezuidenhout con quien tuvo dos hijas.

Heide tuvo una hija de su matrimonio anterior llamada Jana a quien Errol Musk crió desde que tenía cuatro años y más tarde tuvo dos hijos con ella, un hijo y una hija.

“Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo. Si lo hubiera pensado en ese entonces, Elon o Kimbal no existirían”, ha declarado.

Pese a que Errol Musk niega tajantemente haber tenido una mala relación con su hijo Elon Musk durante años, es bien sabido que el gigante tecnológico no lo tiene en alta estima y hasta lo ha mencionado en el pasado. Él se distanció de su padre cuando este tuvo un hijo en 2017 con la hija de su exmujer, 42 años más joven.

"A Elon esto no le pareció bien. Yo me tomo la vida como llega", explica el padre, asegurando que tras este punto de ruptura, su relación ha mejorado.

