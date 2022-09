Ethereum es la segunda criptomoneda más grande del mundo, solo por detrás del bitcoin. | Fuente: Unsplash

Estamos a pocas horas de una de las mayores actualizaciones en el mundo de las criptomonedas de los últimos años. El Ethereum, la segunda criptodivisa más grande del mercado, está pasando por una de sus mayores reformas en la historia con “The Merge”, una especie de formato 2.0 en su tecnología.

‘The Merge’ quiere resolver grandes dudas que dejaba el Ethereum en su comportamiento: desde dejar de ser una moneda inflacionaria, hasta permitir que sus granjas de minería dejen de ser tan contaminantes en el planeta.

¿Qué es The Merge y cómo funcionará en Ethereum?

Hasta el momento, las transacciones en Ethereum se realizan mediante un mecanismo de consenso llamada Prueba de Trabajo (PoW). En ella, los nodos (computadoras conectadas a la red) tienen que realizar cálculos algorítmicos para la creación de bloques en la cadena (blockchain) y poder ejecutar el movimiento o guardado de dinero.

Dicho comportamiento condiciona a que los participantes usen grandes granjas de computadoras para tener más chances de encontrar las soluciones y obtener las recompensas: nuevos Ethereum que luego son transformados en dinero real para sus dueños. Sin embargo, el gasto energético es terrible para los alrededores de estas instalaciones.

Por ello, los desarrolladores del Ethereum están cambiando la fórmula hacia la llamada Prueba de Participación (PoS), usada en otras criptomonedas como Cardano. En ellas, los llamados “mineros” no necesitan grandes granjas para obtener nuevas recompensas, sino que solo necesitan invertir (en stake, como se llama) sus propias criptomonedas para generar una rentabilidad, una especie de intereses.

“‘The Merge’ es uno de los pasos que la red Ethereum tendrá que incorporar para cambiar su mecanismo de consenso, de Proof of Work (PoW) hacia Proof of Stake (PoS). Esta medida no afectará a los usuarios que ya tienen la criptomoneda nativa de la red, Ether (ETH), pues es un cambio que se aplicará a nivel de blockchain. De ser exitosos estos cambios, Ethereum podría mejorar su performance en diversos aspectos”, indicó Carlos Eduardo Bernos, Country Manager de Buda.com en Perú.

La migración hacia este sistema se ha llevado por años y se han ido testeando en distintas ramas de la cadena, como la Bifurcación de Londres de hace algunos meses. Pero, ahora, el sistema se está ampliando a su totalidad, por lo que será una verdadera prueba para la divisa digital.

“Esperando con muchísimas ganas a que pase el Merge de Ethereum, una de las obras de ingeniería más grandes de la historia. Abre las puertas a tener un ecosistema altamente más eficiente en muchos aspectos, desde el impacto ambiental hasta la escalabilidad y por sobre todo, más seguro”, señaló a RPP Noticias Matías Caricato, CTO de Buenbit.



¿Cómo afectará al Ethereum?

Eliminar gran parte del gasto energético y los contaminantes puede tener resultados positivos para los usuarios: Ethereum ahora podrá intentar reducir las grandes comisiones que posee en su cadena, la cual aumenta dependiendo del número de transacciones a la vez.

El CEO de Noncash, Omar Azañedo Sayan, nos enlista los posibles beneficios que se pueden obtener al respecto:

Los avances tecnológicos han demostrado que de esta manera se consume menos energía eléctrica y por tanto reduce la huella de carbono

También evitarán mejor aún los hackeos, fraudes o duplicaciones

El protocolo de consenso que Ethereum está a punto de adoptar augura transacciones más rápidas y procesos más ágiles

está a punto de adoptar augura transacciones más rápidas y procesos más ágiles Para la red resultará más sencillo convocar la participación vasta de validadores en comparación con el esfuerzo actual que implica integrar a más y más mineros; esto deberá reflejarse en el crecimiento de la red y de sus usos

A su vez, los usuarios con grandes granjas intentarán no perder el dinero de sus granjas (las cuales se basan en servidores y tarjetas gráficas dedicadas para gamers) moviéndose a la minería de otras criptomonedas. Las más “beneficiadas” en los últimos días han sido Ethereum Classic, un modelo de la moneda que se conservará tal y como está, y a Ravecoin. Por otro lado, será inevitable que muchos de ellos decidan retirarse del negocio y empiecen a vender su hardware.

Pero, ¿qué pasará con el precio del Ethereum? La criptomoneda ha pasado por grandes caídas en el año debido al difícil contexto en el que se encuentra el mercado en general.

Sin embargo, siempre existe una regla de oro entre los inversionistas: vende en el rumor, compra en la noticia. Este dilema se está cumpliendo en los últimos días.

Las expectativas por The Merge hicieron que el precio del Ethereum crezca hasta los 1700 dólares promedio por unidad. Sin embargo, cuando comenzó la actualización el 13 de septiembre, la moneda cayó a 1500 dólares por unidad, manteniéndose en dicho rango.

Valo del Ethereum entre el 7 al 14 de septiembre. | Fuente: CoinMarketCap

Pese a ello, estamos lejos del pico histórico de la moneda: 4600 dólares en septiembre, pero del 2021.

En Perú, la comunidad crypto se reunió en un llamado Ethereum Day durante el sábado 3 de septiembre para celebrar la llegada de esta actualización. En el resto del mundo, los inversores también celebraron con reuniones y conferencias en lo que se espera que sea uno de los mayores saltos de la industria. Será cuestión de esperar si las promesas se cumplen.

