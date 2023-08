Físico teórico afirma que la IA solo es una ‘grabadora glorificada’ y resta importancia a los temores

El físico teórico Michio Kaku ha sido fulminante en sus últimas declaraciones sobre la inteligencia artificial y le ha restado importancia absoluta en todos los aspectos.

El profesor del College of New York y CUNY Graduate Center señaló a CNN que los chatbots son “grabadoras de cinta glorificadas” y también consideró que no existe ninguna amenaza real contra la humanidad por parte de ellos.

Resta importancia

"Toma fragmentos de lo que hay en la web creado por un humano, los empalma y los hace pasar como si hubiera creado estas cosas", menciona Kaku. "Y la gente dice: 'Oh, Dios mío, es un humano, es como un humano'".

Asimismo, refiere que los chatbots como ChatGPT no pueden distinguir lo verdadero de lo falso: “Eso tiene que ser introducido por un humano”.

Según Kaku, la humanidad se encuentra en su segunda etapa de evolución informática. La primera fue la etapa analógica, “cuando computábamos con palos, piedras, palancas, engranajes, poleas, cuerdas”.

Después de eso, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, dijo, cambiamos a transistores eléctricos. Hizo posible el desarrollo del microchip y ayudó a dar forma al panorama digital actual.

Pero este panorama digital se basa en la idea de dos estados como "encendido" y "apagado", y utiliza una notación binaria compuesta de ceros y unos.

“La madre naturaleza se reiría de nosotros porque ella no usa ceros y unos”, dijo Kaku. “La madre naturaleza computa sobre electrones, ondas de electrones, ondas que crean moléculas. Y es por eso que ahora estamos entrando en la etapa tres”.

Por lo mismo, considera que la próxima etapa tecnológica está en el reino cuántico.

En otro camino

Diversos estudiosos han afirmado que la inteligencia artificial es una amenaza para la humanidad.

En marzo, el multimillonario Elon Musk y varios expertos en IA firmaron una carta abierta en la que pedían una moratoria de seis meses sobre el desarrollo de IA más poderosa que GPT-4 de OpenAI. Citó el riesgo potencial de que la IA cause la pérdida del control de la civilización.

Los propios como gobiernos de estados como China y EE. UU. están encaminando leyes para poder regular el marco de desarrollo de la inteligencia artificial y evitar que estos afecten gravemente industrias como la laboral, en donde existen amenazas de que esta tecnología deje obsoleto a miles de puestos de trabajos en el mundo.

Otros estudiosos, como el propio Bill Gates, han afirmado que existen más bondades en este campo que amenazas.