‘Musk no habla en serio’: Mark Zuckerberg se cansa y empieza a 'mirar más allá' de su pelea en jaula

Luego de tantos dimes y diretes, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, parece haberse cansado del tema de la pelea contra Elon Musk y ha señalado que “empezará a mirar hacia adelante”.

A través de un hilo de Threads, el fundador de Facebook asegura que el dueño de X (antes Twitter) “no se toma las cosas en serio”, por lo que dejará de preocuparse por este asunto.

Se cansó

"Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Elon no habla en serio y es hora de seguir adelante. Ofrecí una cita real. Dana White se ofreció a hacer de esto una competencia legítima por caridad", escribió Zuckerberg refiriéndose al papel del jefe de UFC, Dana White, en convertir la lucha en un evento de caridad.

El CEO de Meta afirma que Musk no solo no se toma en serio la pelea, sino que no confirmará una fecha y, según los informes, ahora necesita cirugía antes de enfrentarse a Zuckerberg.

"Elon no confirma una fecha, luego dice que necesita cirugía y ahora pide hacer una ronda de práctica en mi patio trasero. Si alguna vez Elon se toma en serio el evento oficial, sabe cómo comunicarse conmigo", dijo. "De lo contrario, es hora de seguir adelante".

Por ahora, Zuckerberg, de 39 años, dijo que "se concentrará en competir con personas que se toman el deporte en serio".

La publicación llegó después de que Elon Musk compartiera unas conversaciones con Zuckerberg.

El hilo mostraba a Musk ofreciendo una "combate de práctica" la próxima semana en la casa de Zuckerberg, a lo que Zuckerberg respondió diciéndole que, si quiere una "pelea real de MMA", debería entrenar solo y avisarle cuando esté "listo para competir".

This is the full message: pic.twitter.com/UzbKoIkFOc — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2023

¿Se dará o no?

Los dos directores ejecutivos acordaron en junio tener el combate en jaula.

Sin embargo, posteriormente todo empezó a ser un duelo de tuits en el que solo Musk participaba.

Primero se propuso que se llevara a cabo en el Octágono de Las Vegas. Desde entonces, Musk ha revelado que la pelea se llevará a cabo en Roma, y ​​el viernes reveló que se había asegurado un lugar para la pelea.

En una serie de tuits, Musk dijo que habló con el primer ministro de Italia y su ministro de cultura sobre enfrentarse a Zuckerberg en un lugar "épico" en Roma. "Han acordado una ubicación épica", escribió Musk. "Todo en el marco de la cámara será la antigua Roma, así que nada moderno en absoluto".

Musk dijo que todas las ganancias de la pelea se destinarán a hospitales pediátricos y de veteranos en Italia. Es en la misma serie de tuits que Musk reveló que se lesionó el hombro y necesita cirugía. Sin embargo, señaló que el proceso de recuperación tomaría algunos meses, descartando una pelea en cualquier momento en el futuro cercano.

Zuckerberg, que ha estado entrenando jiu-jitsu mucho antes de la invitación, habló después de los tuits de Musk el sábado y dijo que no se había acordado nada con respecto a la supuesta pelea.

"Me encanta este deporte y he estado listo para pelear desde el día en que Elon me retó. Si alguna vez acepta una cita real, lo escucharán de mí", escribió Zuckerberg. Hasta entonces, asuma que todo lo que diga no ha sido acordado".