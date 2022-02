Las donaciones se están realizando en bitcoin, ether y tether. | Fuente: Unsplash.

El gobierno de Ucrania ha recaudado más de 10 millones de dólares en donaciones de criptomonedas, recurriendo a un método de financiación colectiva para ayudarlo a superar la invasión de Rusia.

La cuenta oficial de Twitter del gobierno ucraniano publicó el sábado las direcciones de dos billeteras criptográficas, una que acepta solo bitcoin y la otra acepta ether y tether, un token que se asemeja al valor del dólar estadounidense.

A partir del domingo, esas billeteras han atraído USD 10,2 millones en criptomonedas, según una investigación de la firma de análisis de cadenas de bloques Elliptic. Eso se suma a los millones en moneda digital donados a organizaciones no gubernamentales que apoyan al ejército ucraniano.

Alrededor de $1,86 millones del dinero donado al gobierno de Ucrania se generó a través de la venta de un token no fungible, o NFT, originalmente destinado a recaudar fondos para el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo Elliptic.

Apoyo criptográfico

El desarrollo muestra cómo Ucrania está recurriendo a las criptomonedas para obtener asistencia durante la ofensiva militar de Rusia en el país, que comenzó el jueves.

“Los criptoactivos como bitcoin han surgido como un importante método alternativo de financiación colectiva”, escribió Tom Robinson, científico jefe de Elliptic, en una publicación de blog el domingo. “Permiten donaciones transfronterizas rápidas, que eluden a las instituciones financieras que podrían estar bloqueando los pagos a estos grupos”.

El ejército ucraniano inicialmente sugirió que no podía aceptar fondos en monedas digitales en bitcoin, con una declaración en el sitio web del gobierno que decía que “la legislación nacional no permite que el Ministerio de Defensa de Ucrania use otros sistemas de pago (‘Webmoney’, ‘Bitcoin’, PayPal, etc.)”.

Sin embargo, el gobierno parece haber relajado esta postura.

El domingo por separado, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, pidió a los principales intercambios de criptomonedas que bloqueen los pagos a los usuarios rusos.

“Es crucial congelar no solo las direcciones vinculadas a los políticos rusos y bielorrusos, sino también sabotear a los usuarios comunes”, tuiteó Fedorov.

