La actriz aún cuenta con su NFT como foto de perfil en su Instagram. | Fuente: composición

La ex actriz del cine para adultos, Lana Rhoades, ha sido señalada como “estafadora” luego de vender su colección de NFT (token no fungibles) y no cumplir con sus promesas tras su lanzamiento, llevándose alrededor de 1.5 millones de dólares.

El caso fue descubierto por el investigador Coffezilla, explicando el suceso a través de su canal de YouTube.

En un video resumen, señala que Rhoades impulsó la colección de NFT llamada "CryptoSis", una especie de arte digital con dibujos animados de la actriz. Ella señaló en promociones a todos sus seguidores que “sería una inversión valiosa y trabajaría arduamente para que aumente su valor”.

Rhoades, en múltiples ocasiones, dijo a través de las redes sociales que el valor del proyecto aumentaría con cada nueva colección, lo que llevó a los compradores a creer que estaban haciendo una inversión a largo plazo que valdría la pena cuando completara la hoja de ruta descrita para el proyecto.

La ex estrella porno también prometió a sus seguidores chatear con ella en privado e, incluso, realizar colaboraciones con otras actrices como Riley Reid o Abella Danger.

Cuenta de Instagram de Lana Rhoades con promociones a sus NFT. | Fuente: Instagram

Pero se llevó el dinero

Menos de una semana después de que se recaudaron $ 1,5 millones para el proyecto, Rhoades desapareció de su comunidad y retiró el dinero a través de la criptomoneda ethereum.

Con este acto, los NFT bajaron de valor fuertemente, pasando de valer 1500 dólares a solo 15. En término del mercado, se trataba de un “rug pull”.

Sorprendentemente, llegó un “argumento” después. Se explicó que Rhoades no ha estado en la comunidad de Discord de compradores porque estaba "muy sorprendida / molesta por la cantidad de comentarios negativos y groseros que estaba viendo en el chat".

Entre los testimonios de los estafados se encuentra un usuario que asegura haber invertido 4 mil dólares de 5 mil que tenía en ahorros. Ahora, perdió el dinero en más de la mitad, pese a que parte de ello era prestado.

Actualmente, la cuenta de Twitter de Rhoades tiene 1,5 millones de seguidores. Ella decidió dejar la industria del cine para adultos por los maltratos que recibía pese a ser una de las más cotizadas del medio. Tras su salida, se convirtió en influencer.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.