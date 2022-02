El ataque se registró solo hace algunos días, a finales de enero. | Fuente: Unsplash

Una historia que parece inverosímil, pero que es real, se ha contado en las últimas horas: un solo hacker, "con pijama y mientras veía películas de Alien", dejó sin internet a Corea del Norte por venganza.

El caso es contado por Wired, medio que asegura haber visto todas las pruebas necesarias del suceso. El hacker, apodado P4X, argumenta haber sido atacado por un grupo de ciberdelincuentes norcoreanos, lo que motivó el hecho.



¿Cómo hackeó todo un país?

Un informe del Threat Analysis Group (TAG) de Google reveló que un grupo de hackers apoyado por el gobierno de Corea del Norte empezó a atacar a distintos investigadores de seguridad en Estados Unidos, con el fin de robar información y herramientas cibernéticas.

P4X fue uno de las “víctimas”, por lo que el FBI se contactó con él para avisarle. Sin embargo, más allá de comunicárselo, no se volvieron a pronunciar sobre alguna ayuda o consecuencia extra por el caso.

Es por ello que el hombre decidió actuar por cuenta propia. “Sentí que era lo correcto”, le dijo a Wired. “Si no ven que tenemos dientes, seguirán saliendo”.



A inicios de enero, Corea del Norte empezó a tener cortes de su red nacional, intensificándose hasta el apagón total de internet a finales de enero. P4X era el culpable.

“De hecho, fue el trabajo de un hombre estadounidense con camiseta, pantalones de pijama y pantuflas, sentado en su sala de estar noche tras noche, viendo películas de Alien y comiendo bocadillos, y periódicamente caminando hacia la oficina de su casa para verificar el progreso de los programas que estaba ejecutando para interrumpir el Internet de todo un país”, señala Wired.

El hacker asegura haber aprovechado una serie de vulnerabilidades con ataques DDoS, de denegación de servicio, y esto se debe en gran parte a la red desactualizada de internet de Corea del Norte, lo que lo convirtió en una red sencilla de atacar.

Las acciones de P4X deberían haber violado varias leyes de Estados Unidos, aunque posiblemente sin consecuencia. Asimismo, la propia caída de internet en el país pudo haber sido no tan grande en efectos debido a que el régimen no brinda acceso a las redes sociales a los norcoreanos. Aún así, no todos los días "un hombre vengativo" deja sin internet a toda una nación.

