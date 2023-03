Un usuario denunció que su impresora HP se bloqueó tras una reciente actualización por utilizar cartuchos de tinta genéricos. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: MAHROUS HOUSES

HP se encuentra en el ojo de la tormenta por una denuncia que se ha viralizado a través de uno de los foros más populares de Internet. Un usuario de Reino Unido señaló que la más reciente actualización del firmware de su impresora provocó que se bloqueara debido a que no utilizó cartuchos de tinta originales de la marca. Grande fue su sorpresa cuando su publicación se convirtió en un hilo donde más personas se sumaron a las quejas por esta medida de la compañía tecnológica.

Tal como se puede apreciar en el post original publicado en Reddit y en los múltiples comentarios que le siguieron, la más reciente renovación del software interno de estos dispositivos ha provocado la aparición de un preocupante mensaje. “Se ha detectado un chip que no es de HP”, es lo que indica dicha ventana, la cual no permite que las impresoras se usen hasta que se reemplacen los cartuchos genéricos por unos oficiales de la marca. Además, la queja ya ha aparecido en el foro de soporte de HP.

HP en una nueva polémica

En la publicación del foro, el usuario menciona lo siguiente: “HP ha actualizado sus impresoras para prohibir la tinta que no sea HP. Ya no muestran el mensaje ‘no podemos garantizar la calidad’, sino que cancelan completamente la impresión hasta que se inserta un cartucho de tinta HP. Tras ponerme en contacto con HP, me informaron de que esto se debe a la reciente ‘actualización’ de todas las impresoras".

De momento, no queda claro cuáles son los modelos de impresoras afectados por la nueva actualización del firmware o su verdadero alcance. El usuario que comenzó el hilo, el cual ya cuenta con más de 900 comentarios, es de Reino Unido y señaló que el soporte técnico de HP le indicó que “se trata de una actualización reciente que están distribuyendo a todas sus impresoras” y que no puede ser eliminada.

De momento, HP no ha emitido una respuesta oficial al respecto.

La de nunca acabar

La batalla legal por el derecho de los consumidores de usar cartuchos de tinta genéricos para sus impresoras o no constituye un debate constante desde hace varios años y HP también formó parte de él. En marzo de 2016, la compañía lanzó una actualización para sus impresoras que terminó provocando que miles de usuarios que usaban cartuchos compatibles con sus dispositivos tuvieran que recurrir a los oficiales para hacer uso de ellos.

Cory Doctorow, principal promotor de la Electronic Frontier Foundation, escribió una carta al entonces CEO de HP para solicitar que dé marcha atrás con esta medida, la cual aceptó. El caso terminó con la empresa siendo sancionada con una multa de 1,5 millones de dólares en Estados Unidos y con otras medidas en su contra en Europa.

No obstante, HP no es el único que se ha visto involucrado en estas controversias a lo largo de las últimas dos décadas. En 2002, Lexmark demandó a Static Control -fabricante de cartuchos- y marcó una época de escándalos en donde se involucraron a marcas fabricantes de impresoras como Epson y sus cartuchos medio llenos o Canon que atacó a vendedores de cartuchos genéricos en Amazon.

