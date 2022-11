Huawei Music tiene una suscripción mensual de 20 soles. | Fuente: RPP Noticias

Las apps de música han tenido que evolucionar. Mientras antes nos contentábamos con descargar canciones para reproducirlas en las aplicaciones por defecto, la nueva era del streaming ha hecho que esta costumbre quede obsoleta, buscando la inmediatez en servicios de suscripción que puedan brindarnos la gran biblioteca existente en internet en cualquier momento.

Huawei Music, en específico, ha tenido que salir adelante, además de en este contexto, en medio del conflicto de la compañía con Estados Unidos. Con la salida de las apps de Google de su ecosistema, los servicios propios debían repotenciarse para no ofrecer solo lo básico, además de intentar llegar a un nuevo público. ¿Era un momento difícil? Sí, pero también una gran oportunidad.

Hemos probado la app en su servicio premium y estas son nuestras impresiones.

Huawei Music se reinventa para competir con los gigantes

El funcionamiento de Huawei Music intenta que sea un atractivo no solo para usuarios Huawei, sino también de otros modelos.

Mantiene la función de reproducción musical habitual, permitiéndonos almacenas nuestras propias melodías por archivo y poder organizarlas, crear listas y más. ¿Recuerdas cuando esto era más común?

Pero esto es más un añadido: lo que buscamos comprobar es si su servicio de streaming puede competir ante gigantes como Spotify, Tidal o Apple Music.

En interfaz, es intuitiva y sencilla. Da énfasis a nuestro uso cotidiano, a la música sugerida de acuerdo con nuestras preferencias (Daily Mix, Nuevos lanzamientos, Playlists). Entrega listas populares e incluso te muestra ‘Lo mejor de’ para cada artista que visitamos. En síntesis, es muy similar a lo que vemos de las demás gigantes del mercado.

Sus búsquedas también son muy cercanas a la competencia y nos entrega un menú en el que se superponen los distintos géneros que podemos explorar. Allí cada uno nos muestra sus mejores artistas y sus mejores selecciones. O simplemente, podremos buscar el artista que tengamos en mente y lo seleccionamos manualmente.

La portada principal de Huawei Music. | Fuente: RPP Noticias

Catálogo cumplidor

La principal duda que recae en este tipo de servicios es saber si se encuentran todas las canciones que podemos encontrar en otras plataformas y la respuesta es un Sí, aunque con un asterisco.

De forma general, no encuentro grandes faltas en el universo de melodías de Huawei Music: los artistas más famosos (y los no que no lo son tanto) se encuentran con sus canciones, albumes y sencillos en la plataforma. Mis búsquedas han sido exitosas.

No obstante, dependerá también de qué tipo de música solemos escuchar. Yo soy muy de punk y rock peruano y hay artistas pequeños o que no están o que no tienen todos sus discos en el servicio. ¿Serán los usuarios con estos gustos grandes en número? No lo creo.

Eso sí, del servicio en el que siempre estaremos en debe es frente a YouTube Music, el cual añade covers, versiones en vivo y más añadidos.

Las canciones más reconocidas del momento. | Fuente: RPP Noticias

Funciones únicas

Huawei Music trae herramientas que pueden ser más que útiles.

Primero, añade una función para identificar melodías de canciones mediante el micrófono como si fuese Shazam. El mejor añadido con respecto a competidores.

La herramienta Identificar de la app. | Fuente: RPP Noticias

¿Te has dado cuenta que muchas canciones suenan diferente debido al tipo y marca de audífono que traes? La app también trae un ecualizador que puede acomodarse a los nuestros, intentando sacar el máximo jugo de los auriculares.

Independientemente de ello, también cuenta con filtros de sonidos mejorados por inteligencia artificial y más tecnologías para poder personalizarla al máximo: en 3D, HiFI, sonido envolvente y hasta optimizado para los propios chips Kirin.

Hablando de este último punto, claro está que hay mejoras si cuentas con un ecosistema Huawei completo: reproducción desde múltiples dispositivos, sincronización de Modo Fiesta para que más celulares tengan el mismo sonido y la misma canción al mismo tiempo. Además, podrás personalizar todo el reproductor con temas como los antiguos reproductores musicales.

En cuanto a sonido, el servicio premium entrega una calidad de hasta 640 kbps, un sonido superior tanto con datos como con WiFi. Eso sí, no está para todas las canciones, ya que la gran mayoría se concentra en los 320 kbps, quedando mejor que las opciones tradicionales, pero quedándose detrás de Tidal, por ejemplo, que puede entregar un HiFi desde 1411 kbps.

La calidad de audio en la app. | Fuente: RPP Noticias

Lo que no me gustó

El principal problema que he tenido con la app es que ¡no la he usado en Huawei!

Con un equipo Xiaomi (Redmi Note 8 Pro), pude descargar la App Gallery (tienda de aplicaciones de Huawei) para poder descargar desde allí la app y poder iniciar sesión. Todo correcto allí.

Sin embargo, tuve que cambiar mi equipo principal a un Honor 70 y ¡todo se me complicó! Pude descargarla, pero me aparecía en cada momento ‘región no disponible para música en línea’, por lo que solo pude utilizarla como reproductor musical de música descargada.

Además, solo es una app de celular y no cuenta con un reproductor web para PC de escritorio: una gran mejora que debería llegar pronto pensando en la comodidad del usuario.

La app no me funcionaba en mi Honor 70. | Fuente: RPP Noticias

 ¿Vale la pena Huawei Music?

Sorprendentemente, sí. No tenía mucha fe en la app, pero logró convencerme: tene una amplia selección musical, buena calidad de audio y hasta una función de reconocimiento musical útil en situaciones puntuales. Eso sí, mi recomendación, por mi propia experiencia, es clara: asegúrate que funcione en tu celular o pagarás una suscripción para nada.