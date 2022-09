Zarya of the Dawn es el cómic que Kris Kashtanova creó con la ayuda de la inteligencia artificial Midjourney. | Fuente: Kris Kashtanova/Midjourney

“Zarya of the Dawn” es el nombre del primer cómic creado con un generador de imágenes mediante inteligencia artificial. La artista Kris Kashtanova obtuvo la mayor parte de las ilustraciones que componen su historieta gracias a la IA “Midjourney” y hasta logró obtener los derechos de autor de su obra.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kashtanova publicó una captura de pantalla del correo electrónico del certificado emitido por la Oficina del Derecho de Autor de Estados Unidos, documento con el que se confirmó la autoría de la artista sobre su nueva obra pese a que utilizó la inteligencia artificial para crearla.

"Obtuve los derechos de autor de la Oficina de Copyright de los EE.UU en mi novela gráfica generada por IA. Fui transparente a cómo se hizo y puse el nombre de Midjourney en la portada. No se alteró de ninguna otra manera. Justo como se ve", es lo que escribió Kashtanova en su publicación de Instagram.

La obra creada con la ayuda de una inteligencia artificial

“Midjourney” es una herramienta de generación de imágenes mediante inteligencia artificial en la misma tónica de OpenAI o DALL-E. Utilizando una descripción en texto, el usuario puede obtener imágenes de alta calidad y muy similares a lo que solicitaron. En el caso de este programa en específico, las personas pueden unirse a su servidor oficial de Discord para generar hasta 4 imágenes usando su versión Beta.

“Zarya of the Dawn” ya está disponible y puede ser descargada gratis desde la web AIComicsbooks. La historia de esta obra se centra en una protagonista basada en Zendaya, un detalle que la misma autora no oculta. Las páginas no han sido modificadas de alguna forma, tal como declaró Kashtanova claramente en su publicación de Instagram.

No obstante, hay que resaltar que la obra no ha sido completamente creada mediante inteligencia artificial ya que Kashtanova escribió el guión y la estructura para luego utilizar "Midjourney" y generar la mayoría de imágenes con las descripciones. Para obtener los derechos de autor, Kashtanova fue transparente con el uso de la IA y hasta aparece el nombre del generador al lado de su apellido en la portada.

Así luce la portada del primer volumen de "Zarya of the Dawn". | Fuente: Kris Kashtanova/Midjourney

Los generadores de imágenes por IA y el copyright

En las últimas semanas, los generadores de imágenes han saltado a la palestra en la industria del arte debido a que muchas personas están utilizando las ilustraciones que obtienen para venderlas a bancos de imágenes o para participar en concursos. De momento, aún no existe alguna regla respecto al uso de la IA para acceder al copyright siempre y cuando haya sido utilizada solo para asistir y no crear una obra por completo.

No obstante, esta discusión es sumamente amplia y como fue mencionado anteriormente, ha generado todo tipo de debates en los últimos días. En el portal Lexology, señalan que hay que considerar “la naturaleza de la obra, la manera en la que se ha utilizado la IA y el nivel de esfuerzo intelectual necesario para que la IA haya producido los resultados” si se aspira a obtener el copyright.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.