Instagram permitirá desactivar los ‘Vistos’ en los mensajes directos

¿Odias dejar en visto a una persona en Instagram? Una nueva herramienta ya en desarrollo por Meta permitirá desactivar la lectura de los DM en la plataforma.

El anuncio fue realizado por el propio Mark Zuckerberg y será una herramienta muy similar a la que ya tenemos en WhatsApp, el cual evita los checks azules.

Visto en tu DM

De acuerdo con Zuckerberg, esta función para desactivar el aviso de lectura está en modo prueba.

"Si eres alguien que tiende a dejar a la gente en Visto, ha llegado tu momento. Estamos experimentando con la capacidad de desactivar las confirmaciones de lectura en los DM de Instagram”, dijo Zuckerberg en su canal.

Adam Mosseri, el jefe de la aplicación, compartió una captura de pantalla de la próxima función de Instagram. La captura de pantalla indica que una vez que desactivamos las "confirmaciones de lectura", la plataforma no podrá informar a la otra persona que usted leyó o "vio" el mensaje.

La función se está probando actualmente y solo está disponible para usuarios seleccionados. Estos son los pasos para utilizar la función si tuviste la suerte de haber sido escogido:

Abre la aplicación de Instagram y ve a tus DM

y ve a tus DM Toca el chat de la persona para la que desea desactivar el Visto

Toca su nombre en la parte superior del chat

En la sección "Quién puede ver tu actividad", toca el botón junto a "Confirmar recepción"

¿Existen beneficios de desactivar los ‘vistos’?

Existen algunos beneficios potenciales al desactivar los recibos de lectura.

Por ejemplo, puede ayudarte a reducir el estrés de responder mensajes de inmediato. Esto puede resultar especialmente útil si sufres mucha ansiedad en redes sociales.

También puede brindarte más control sobre tu privacidad: las personas no podrán ver si has leído sus mensajes, incluso si has abierto el chat.