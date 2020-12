La compañía estadounidense está perdiendo presencia en el mercado y sus últimos movimientos no están satisfaciendo a los inversores. | Fuente: Intel

El fondo de cobertura activista Third Point LLC está pidiendo a Intel que explore nuevas alternativas estratégicas, como vender sus fábricas de creación de chips, para hacerle frente a la competencia en el mercado.

De acuerdo con una carta enviada por Daniel Loeb, presidente ejecutivo de dicha empresa, al presidente de Intel, Omar Ishrak, y recapitulada por Reuters, el problema más urgente a abordar es el de “gestión del capital humano” ya que sus talentosos diseñadores “han huido desmoralizados por el status quo”.

El fondo mantiene una participación de hasta mil millones de dólares con Intel, por lo que escribe esta carta como presión para buscar el impulso de la posición de la empresa como proveedor de chips de procesadores para PC y centro de datos.

Intel ha perdido su primera posición en la fabricación de microprocesadores frente a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) y Samsung Electronics Co Ltd de Corea del Sur, escribió Loeb en la carta.

Intel también está perdiendo participación de mercado en sus principales mercados de PC y centros de datos frente a Advanced Micro Devices Inc. (AMD), agregó. NVIDIA Corp está dominando los modelos computacionales utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial, mientras que Intel ha estado en gran parte ausente en este mercado naciente, según el mensaje

Los clientes de Intel, como Apple Inc, Microsoft Corp y Amazon.com Inc, están desarrollando sus propias soluciones de silicio internas y enviando esos diseños para que se fabriquen en el este de Asia. Third Point sugirió que Intel debe ofrecer nuevas soluciones para retener a estos clientes en lugar de que envíen su fabricación.

Una de ellas es la división de las operaciones de diseño y fabricación. Utilizar proveedores externos para fabricar sus procesadores más avanzados, un paso al que se dice que los ejecutivos de Intel son extremadamente resistentes, podría ayudar a reducir los costos. Además, la apertura de la capacidad de fabricación propia de Intel para fabricar procesadores que no sean de la ellos podría permitirle producir los chips de silicio personalizados cada vez más solicitados por sus principales clientes.

Una declaración de Intel respondió a dicho mensaje afirmando que "Intel agradece las aportaciones de todos los inversores con respecto al valor mejorado para los accionistas. Con ese espíritu, esperamos colaborar con Third Point LLC en sus ideas para alcanzar ese objetivo".

