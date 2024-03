La incómoda entrevista a Elon Musk que acabó con el contrato millonario a Don Lemon en X

La entrevista a Elon Musk que acabó abruptamente la sociedad entre el periodista Don Lemon y X (antes Twitter) fue finalmente publicada.

Lemon, exfigura de CNN, tuvo como primer invitado en su “Don Lemon Show” a Elon Musk, en una incómoda conversación que acabó con un contrato millonario.

¿Qué molestó a Elon Musk?

La conversación de más de una hora se comenzó a volver tensa a mitad de la entrevista.

Don Lemon cuestionó a Elon Musk sobre sus puntos de vista respecto a la inmigración ilegal y su apoyo a teorías relacionadas a la extrema derecha.

“No tengo que responder esas preguntas. No tengo que responder preguntas de reporteros. Don, la única razón por la que estoy haciendo esta entrevista es porque estás en la plataforma X y tú lo pediste. Yo no daría esta entrevista”, indica Musk, visiblemente molesto.

Lemon también consultó sobre el supuesto consumo de drogas de Elon Musk, reportado hace meses.

“Hay momentos en los que tengo una especie de... estado químico negativo en mi cerebro, como depresión, supongo, o depresión que no está relacionada con ninguna noticia negativa, y la ketamina es útil para salir del estado de ánimo negativo”, explicó.

Aunque Musk aseguró no tomar mucho esta droga, ya que no le permitiría trabajar. “Si has usado mucha ketamina, no puedes trabajar en realidad y yo tengo bastante trabajo”

Don Lemon también habló sobre la expansión de contenido de odio en X, con Elon Musk señalándolo como a alguien que “le encanta la censura”.

“Si algo es ilegal, vamos a sacarlo. (…) Si no es ilegal, estamos convirtiéndonos en censores”, aseguró.

En un punto de la entrevista donde se discute la aversión de ciertos anunciantes a invertir en X, Elon Musk le indica a Lemon que “elija sus preguntas con cuidado porque le quedan cinco minutos”.

Elon Musk deja la conversación luego asegurando que “tiene un cuarto lleno de gente esperándolo”.

El fin de un contrato millonario

Poco después de la entrevista, se comunicó a Don Lemon que su sociedad con X fue cortada abruptamente.

El periodista pidió un pago por adelantado de 5 millones de dólares, un salario de 8 millones de dólares, acciones en Tesla y un auto eléctrico Cybertruck para publicar contenido en X.

Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares en 2022. Una gran ola de despidios siguió a la adquisición. Muchos de los cargos removidos estaban relacionados a la moderación de contenido en la plataforma. El resurgimiento del contenido de odio en X ha alejado a varios anunciantes, con Musk respondiendo a fines de 2023 con un "váyanse a la mier...".