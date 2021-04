Incendio consumió la mansión que estaba en construcción. | Fuente: Radio Canada | Fotógrafo: Stéphane Grégoire

La policía de Montreal, Canadá, está investigando un posible incendio provocado en una mansión, perteneciente a Feras Antoon, fundador del sitio de contenido para adultos Pornhub.

El incendio en la propiedad que está a la venta por casi US$ 20 millones se produjo el domingo por la noche.

Se requirió la intervención de más de 80 bomberos durante tres horas para extinguir el incendio.

Se sospecha que fue provocado, luego de que la policía fue alertada de la presencia de dos personas en la propiedad.

La respuesta del dueño

“Durante el fin de semana, un incendio ocurrió en mi residencia. Esta aún está bajo construcción. Estoy agradecido de que mi familia y vecinos estamos seguros. Por respeto a la investigación policial, no haré más comentarios”, indicó Antoon a Vice.

Feras Antoon no solo fundó Pornhub, también es CEO de Mindgeek, una compañía que no muchos reconocen por nombre, pero se trata de un gigante de la producción de contenidos para adultos que en 2018 reportó US$ 460 millones en ingresos.

La casa lista 11 baños en una página de clasificados de propiedades exclusivas. | Fuente: Carriage Trade

