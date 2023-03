Gordon Moore, un titán de la industria tecnológica, falleció el viernes a los 94 años. El cofundador de Intel se hizo famoso por la “Ley de Moore”.

Gordon Moore indicó que el número de transistores en un circuito integrado iba a duplicarse cada dos años.

En 1965, Moore estimó que el número de transistores iba a duplicarse cada año. El entonces director de investigación y desarrollo de Fairchild Semiconductor dio esta predicción para una edición especial de la revista Electronics. En 1975, ajustó su proyección a cada dos años.

En una entrevista de 2015, Moore se expresó orgulloso.

“El circuito integrado existía desde hacía algunos años. Los primeros salieron al mercado con unos 30 componentes en el chip (transistores, resistencias, etc.). Me remonté al principio de la tecnología que consideraba fundamental, el transistor plano, y me di cuenta de que el número de componentes se había duplicado cada año. E hice una extrapolación alocada diciendo que iba a seguir duplicándose cada año durante los próximos 10 años".

Y resultó ser sorprendentemente correcto. Un colega mío lo vio y lo bautizó como Ley de Moore. Se ha aplicado a mucho más que los semiconductores. Cualquier cosa que cambie exponencialmente hoy en día se llama Ley de Moore. Me complace atribuirme todo el mérito”.