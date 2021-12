Amazon bajo la lupa tras tragedia. | Fuente: AFP/Maxar | Fotógrafo: -

Una llamada al servicio de emergencias (911) revela más detalles sobre la muerte de seis trabajadores de Amazon en un almacén de Illinois el viernes pasado.

En la llamada, realizada minutos después de que un tornado alcanzó el almacén, una empleada que no ha sido identificada, indicó que tenían instrucciones de resguardarse en los baños en vez del refugio designado para tornados.

La mujer trabajaba para una empresa de envíos contratada por Amazon. Cuando llegó al almacén, le dijeron que “vaya directo al baño”, donde se refugió con otras dos mujeres.

Parte del baño colapsó. "Estams bajo bastantes escombros. Escucho a otras personas gritar, pero no sé donde están. Estoy muy asustada. Por favor ayúdenme", dice la mujer desesperada en la llamada.

Una de las mujeres en ese baño era Etheria Hebb (34), una de las seis personas fallecidas en el almacén de Amazon.

Mensaje final



La novia de Larry Virden, uno de los trabajadores que murió, reveló sus últimos mensajes antes de la tragedia.

Cherie Jones indicó al New York Post que su novio le dijo: “Estaré en casa luego de la tormenta... Amazon no dejará que me vaya hasta que la tormenta acabe”.

Este mensaje fue enviado menos de 20 minutos antes de que el tornado alcance las instalaciones, donde falleció.

Las críticas a Amazon

Las políticas laborales de Amazon han sido criticadas. Amazon exigió que sus trabajadores mantengan sus labores durante la emergencia de tornados, que ha matado a más de 80 personas en Estados Unidos.

También se ha criticado la falta de información sobre seguridad, reflejada en que muchos empleados evacuaron en baños y no en áreas designadas para tornados.