The Boring Company tiene sus primeros túneles en Las Vegas. | Fuente: Twitter / Elon Musk

Elon Musk no solo tiene autos y cohetes, también túneles. Su empresa The Boring Company tiene un sistema subterráneo para autos en Las Vegas y han salido a la luz las instrucciones para los conductores del sistema.

Un libro de procedimientos, al que TechCrunch tuvo acceso, pide a los trabajadores mantener la conversación a lo mínimo.

“Tu objetivo es brindar carreras seguras para los pasajeros, no entretenidas. Mantén la conversación a lo mínimo posible para enfocarte en el camino”, indica.

Respuestas genéricas y “admiración” a Elon Musk

El instructivo también tiene una lista de respuestas que los conductores deberán dar a los usuarios.

Ante la pregunta de cuánto tiempo lleva trabajando, el conductor deberá responder: “Lo suficiente para conocer bien estos túneles”.

Si el usuario pregunta sobre accidentes en los túneles, el conductor también tiene la respuesta predeterminada: “Es un sistema muy seguro y no estoy al tanto. Tendrías que preguntar a la compañía”.

La compañía también toma en cuenta al fundador Elon Musk.

“Esta categoría de preguntas es extremadamente común y sensible. La fascinación pública hacia nuestro fundador es inevitable y puede dominar la conversación. Sé lo más corto posible y has lo mejor para terminar este tipo de conversación. Si pasajeros fuerzan el tema, simplemente di ‘lo siento, pero no puedo comentar’ y cambia el tema”.

Lo que los conductores sí pueden hacer es hablar bien de Elon Musk, con respuestas que bien podrían dar ciudadanos de Pyongyang sobre Kim Jong-un. “Es increíble/inspiracional/motivador” o “¡Es un gran líder! Él nos motiva a hacer un gran trabajo”.