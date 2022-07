Facebook compró Giphy por 315 millones de dólares en mayo del 2020. | Fuente: Giphy

El Tribunal de Apelaciones de Competencia del Reino Unido ordenó al organismo de control antimonopolio (CMA) del país que revise su decisión de obligar a Meta a vender Giphy.

El informe, señalado por Bloomberg, refiere que ahora la respuesta podría llegar hasta en tres meses, pausando una posible venta de la gigante de GIFs.

Meta se salva, por el momento

El fallo se produce después de que Meta perdiera en gran medida su apelación contra la CMA. El tribunal se puso del lado del organismo de control en cinco de los seis reclamos de la agencia contra la empresa.

Sin embargo, en el único fallo que fue a favor de Meta, el tribunal dijo que la CMA no había informado adecuadamente a la empresa sobre la adquisición de Gfycat por parte de Snapchat, lo que socavó su defensa. Ahora, el organismo no solo debe reconsiderar su decisión, sino que también debe permitir que Meta comente sobre una versión no editada de su informe.

"El fallo de hoy encontró que el enfoque de la CMA en su investigación era 'difícil de defender' y 'socava la totalidad de la decisión'", dijo la compañía después del fallo inicial del Tribunal de Apelaciones de Competencia. "Esperamos comprender cómo estos graves defectos del proceso Será direccionado. Creemos firmemente que nuestra inversión mejorará el producto de Giphy para los millones de personas, empresas y socios que lo utilizan”.

Gastó millones

La CMA señala que la adquisición de Giphy por parte de Meta incrementaría el tráfico a los a sus sitios como WhatsApp e Instagram, una cifra que actualmente reúne el 73% de los usuarios en Reino Unido. La compañía pagó 315 millones de dólares por la empresa.

Un mes después del anuncio, en junio de 2020, el organismo de control comenzó a investigar la compra. Para agosto de 2021, señaló que la propiedad de Giphy por parte de Meta podría permitir a la empresa evitar que rivales como TikTok y Snapchat accedan a la biblioteca GIF de Giphy.

