“No es lo que yo quiero”: La reacción del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ante los Apple Vision Pro

Apple ha sabido llamar la atención del mundo tecnológico con los nuevos Vision Pro, el headset de realidad mixta presentado en el WWDC 2023. Sin embargo, la marca de Cupertino no mencionó en ningún momento la frase “metaverso”, cuidando sus referencias a los entornos virtuales que Meta y otras compañías empujan con firmeza. Esto, evidentemente, no le ha caído bien a Mark Zuckerberg, CEO de Meta, quien ha expresado su opinión sobre el nuevo gadget de Apple en una reunión con empleados.

De acuerdo con The Verge, medio que tuvo acceso a los detalles de la reunión, Zuckerberg no destacó ningún avance importante en relación con lo que actualmente Meta viene investigando: “Por lo que he visto inicialmente, diría que la buena noticia es que no hay ningún tipo de solución mágica que tengan para ninguna de las restricciones de las leyes de la física que nuestros equipos aún no hayan explorado y pensado”.

Desde la jefatura de Meta, Zuckerberg mencionó que el nuevo equipo de Apple solo en enfoca en personas sentadas en un sofá, y que “esa podría ser la visión del futuro de la informática, pero no es la que yo quiero”. Para el creador de Facebook, la idea es permitir que los dispositivos de realidad mixta permitan una mayor actividad del usuario y permitir nuevas interacciones entre las personas.

“Cuesta siete veces más”

Otro de los factores destacados de la reunión entre los empleados de Meta y Zuckerberg fue el precio de los Apple Vision Pro, disponibles para la primera parte del 2024. Mark Zuckerberg hizo énfasis en la demanda energética, una variable que en Meta ya parecen haber evaluado:

“Optaron por una pantalla de mayor resolución, y entre eso y toda la tecnología que pusieron allí para alimentarla, cuesta siete veces más y ahora requiere tanta energía que ahora necesita una batería y un cable conectado para usarla. Hicieron ese compromiso de diseño y podría tener sentido para los casos que buscan”, mencionó Zuckerberg.

Para Meta, la importancia de su presencia en el segmento del metaverso y las experiencias bajo realidad mixta se basa en el acceso masivo a estas herramientas, y destacó la necesidad de mantener una valla de precios asequible: “Creo que su anuncio realmente muestra la diferencia en los valores y la visión que nuestras empresas aportan a esto de una manera que creo que es realmente importante. Innovamos para asegurarnos de que nuestros productos sean lo más accesibles y asequibles posible para todos, y eso es una parte fundamental de lo que hacemos. Y hemos vendido decenas de millones de Quests”.

Meta apunta a otros rumbos

Desde el “rebranding” de Facebook a Meta en 2021, la misión de la empresa es "hacer que el mundo esté más abierto y conectado". La marca matriz de Instagram, WhatsApp y otros entornos digitales ha sido líder en el desarrollo de tecnología de realidad virtual y aumentada con el headset Oculus Quest 2.

Además del hardware, Meta está invirtiendo considerablemente en el metaverso. La empresa ha destinado $10 mil millones para financiar su desarrollo, aunque queda por ver si tendrá éxito en sus esfuerzos por construirlo e implementarlo como un negocio sostenible.