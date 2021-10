Así van los precios de Netflix en Latinoamérica. | Fuente: Unsplash

Netflix subió recientemente el precio de sus planes Estándar y Premium en España. El plan Estándar (dos pantallas y full HD) cuesta ahora 12.99 euros al mes y el Premium (cuatro pantallas y 4K), unos 17.99 euros.

¿Qué tanto se paga por Netflix en el Perú y Latinoamérica?

En el Perú, los planes de Netflix están entre los US$ 5.97 y US$ 10.77 mensuales al cambio.

En este aspecto, Perú se encuentra en “término medio”. Los planes más baratos de Netflix en la región están en Argentina, donde el plan Básico arranca en US$ 3.79 al cambio. Colombia (US$ 4.5) y Brasil (US$ 4.6) también tienen los planes más accesibles.

Usualmente se encuentran los planes más caros en países donde la tarifa mensual de Netflix se cobra en dólares. En Uruguay, el plan Básico cuesta US$ 8.99. Muy cerca está Paraguay, donde las tarifas de Netflix arrancan en US$ 8.29.

El plan Premium más caro de Latinoamérica

Este se encuentra también en Uruguay, donde cuesta US$ 15.99 mensuales. Aún así, no asciende a lo que se paga en Estados Unidos por Netflix Premium (US$ 17.99 mensuales).

Monedas locales cambiadas a dólares con la tasa al 11 de octubre de 2021.