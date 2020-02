Las películas censuradas abordaban religión y temas como las drogas o el suicidio. | Fuente: Netflix

Netflix ha revelado un listado de películas que han sido prohibidas por los gobiernos de países de Asia, Europa, Oceanía y África por el contexto político, social y económico.

A través de unos documentos de transparencia, la plataforma de videos reveló que la censura de las leyes impuestas del territorio ha causado que tengan que sacar de su catálogo ciertos títulos.

De los 190 países donde está disponible, son seis países los que tienen este tipo de bloqueos.

Singapur: El país con mayor número de bloqueos. “La última tentación de Cristo”, “Cooking on High”, “The legend of 420” y “Disjointed” no pueden verse en el país por su temática religiosa y de consumo de drogas. La serie brasileña “The Last Hangover” fue retirada completamente de la plataforma.

Vietnam: Se eliminó “Full Metal Jacket”.

Alemania: Se bloqueó “La noche de los muertos vivientes” desde 2017.

Nueva Zelanda: Se eliminó “The bridge” por los suicidios realizados en el Golden Gate.





Arabia Saudita: La serie “Patriot act” tuvo que eliminar un episodio por abordar el contexto político del país,.

