Pornhub toma medidas sobre su contenido. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ETHAN MILLER

Pornhub está tomando medidas para purgarse luego de que Mastercard y Visa tomaron acciones por la supuesta monetización de videos de violaciones y abuso sexual a menores de edad.



La página de contenido para adultos anunció recientemente que solo permitirá contenido nuevo de usuarios verificados, pero este lunes ha tomado otro paso: ha pasado a suspender todo contenido que no sea de este tipo.

“Como una política para prohibir contenido de usuarios no verificados, hemos suspendido todo el contenido previamente subido que no fue creado por partners o miembros del Programa de Modelos. Esto significa que todo contenido de Pornhub le pertenece a creadores verificados, un requerimiento que plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat y Twitter aún no han establecido”, indicó en comunicado.

Pornhub hizo referencia a datos brindados por la Watch Foundation, que reportó 118 incidentes de contenido de abuso sexual de menores. “118 casos son muchos”, indicó la compañía, pero aseguró que Facebook reportó 84 millones de estos casos.

