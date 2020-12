. A diferencia de otras propuestas como Impossible Food, no toma plantas ni verduras para su fabricación. | Fuente: Eat Just

Solo fue necesario el paso de las semanas para que la carne de laboratorio realizada por Eat Just empiece a ser comercializada en platillos en Singapur.

A inicios de diciembre, la startup estadounidense logró la aprobación de la ciudad-estado asiática para poder vender sus nuggets realizados a partir de células de pollo en el lugar.

Ahora, un restaurante de la ciudad llamado 1880 ha hecho su primera venta comercial del producto.

El producto se sirvió primero a un "grupo de jóvenes inspiradores comprometidos con la construcción de un planeta mejor", según el comunicado de prensa.

"Estoy sin palabras", dijo un invitado de 11 años a la AFP y agregó que "salvará la vida de muchos animales y será mucho más sostenible".

"Esta es una colaboración muy emocionante para mí", dijo Colin Buchan, el chef ejecutivo del restaurante que solía cocinar para el futbolista David Beckham. Se servirán tres platos de pollo cultivado, "cada bocado influenciado por uno de los principales países productores de pollo del mundo: China, Brasil y Estados Unidos".

A diferencia de las carnes de origen vegetal, desde hamburguesas vegetarianas hasta Beyond Meat, los pedazos de pollo de Eat Just se cultivan en forma de células dentro de biorreactores, donde se combinan con otros ingredientes. No es un producto recomendado para veganos.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.