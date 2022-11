Estos son los InZone H3 de Sony. | Fuente: NiusGeek

Sony anunció sus ambiciones para los accesorios gamers más allá de los hechos específicamente para sus consolas PlayStation con su línea InZone.

Tuvimos la oportunidad de probar el InZone H3, su headset gamer más asequible. ¿Vale la pena?

Diseño del InZone H3 de Sony

Sony no se aleja completamente de PlayStation al ver el diseño, mayormente blanco, adornado de algunos sectores negros: copas, apoyo para la cabeza, entre las que destacan.

El micrófono adherido tiene un diseño tipo dial, dándonos un producto que luce bastante atractivo.

Este InZone H3 es un headset con cable que se puede conectar por un puerto para audífonos de 3.5 mm o a través de un adaptador USB incluido a la PC o PlayStation 5. Lamentablemente, el cable no se puede reemplazar, por lo que la vida efectiva de este accesorio se acorta.

Los Sony InZone H3 cuentan con una rueda para el volumen. | Fuente: NiusGeek

La elección del color blanco para el InZone H3 también representa un problema: se puede manchar fácilmente.

Experiencia con el InZone H3 de Sony

El InZone H3 nos trae una opción que cuenta con lo que la mayoría de gamers busca.

Son cómodos, con un sonido bueno, pero no excepcional: en los juegos la mayoría de usuarios no tendrá problemas con él, pero para escuchar música es un poco inconsistente. Otro detalle: en este modelo no tenemos noise cancelling activo.

El micrófono, con certificación para Discord (compañía en la que Sony invierte), da resultados satisfactorios.

Prueba de audio de los InZone H3 de Sony. | Fuente: NiusGeek

La experiencia con los InZone H3 por cierto es mucho mejor si los usamos en PC gracias a que podemos acceder al software de Sony que nos permite acceder a opciones extra como el ecualizador.

El hub USB es ideal para los usuarios en PC. | Fuente: NiusGeek

¿Vale la pena el InZone H3 de Sony?

Los InZone H3 se venden por 99 dólares en Estados Unidos, aunque ofertas los sitúan hasta en los 78 dólares.

En el Perú, la propuesta es bastante atractiva: 329 soles desde su lanzamiento, pero actualmente disponible a 299 soles en la mayoría de retailers.

Sony nos da opciones como "Sonido Espacial" en su hub de software. | Fuente: Sony

Detalles como el cable no intercambiable y lo fácil de mancharlos puede ser algo que vaya en contra para evaluar su compra.

Esta es la primera apuesta de Sony por accesorios gamers lejos de la marca PlayStation. | Fuente: NiusGeek

Sin embargo, creo que muchos usuarios se guían de una marca al comprar y Sony no decepciona con este headset que no rompe para nada la alcancía.

Definitivamente en el bolo, pero no una recomendación inmediata.