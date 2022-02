La plataforma no especificó los motivos del suceso, pero sucedió luego de unas disculpas públicas que pidió Rogan este fin de semana. | Fuente: Unsplash

Spotify eliminó 70 episodios del podcast The Joe Rogan Experience en medio de la polémica por su contenido.

Aunque la compañía no ha explicado oficialmente por qué se eliminó el contenido, la medida se produjo cuando Rogan publicó un video de Instagram en el que se disculpaba por usar repetidamente la palabra “Nigga” en episodios anteriores, así como por comparar una vez a la audiencia afrodescendiente de un cine con 'El planeta de los simios'.



El protagonista de la polémica

The Joe Rogan Experience, el podcast más escuchado de Spotify, fue objeto de un mayor escrutinio hace poco más de dos semanas cuando la leyenda del rock, Neil Young, solicitó a la plataforma que retirara su música en protesta por el papel de Rogan en la difusión de información errónea sobre la COVID-19.

Otros artistas y presentadores de podcasts cuyo trabajo había estado disponible en la plataforma, incluidos Joni Mitchell, Roxane Gay y Nils Lofgren, pronto siguieron el ejemplo de Young.



Durante la pandemia de coronavirus, Rogan invitó a antivacunas como Peter McCullough y Robert Malone, quienes utilizaron su plataforma masiva para difundir una serie de afirmaciones falsas sobre las vacunas contra al COVID-19. Si bien ocasionalmente verifica los hechos sus invitados, la conversación suele ser amistosa, lo que permite a los invitados elevar afirmaciones dañinas que van en contra del consenso científico.

En su última disculpa, Rogan señaló que es "lo más lamentable y vergonzoso de lo que he tenido que hablar públicamente". El presentador del podcast, aunque reconoció que "se ve horrible", trató de minimizar los clips y dijo que fueron tomados "fuera de contexto" de "12 años de conversaciones".

“Sé que, para la mayoría de las personas, no existe un contexto en el que a una persona blanca se le permita decir esa palabra, y mucho menos públicamente en un podcast. Y estoy de acuerdo con eso ahora. No lo he dicho en años”, dijo Rogan. “Pensé que mientras estuviera en contexto, la gente entendería lo que estaba haciendo”.

Spotify anunció que incluirá un aviso de contenido en "todo episodio de un podcast que incluya una discusión sobre COVID-19". Este dirigirá a los oyentes a un "centro COVID-19", para que puedan acceder a información "basada en datos, información actualizada compartida por científicos, médicos, académicos y autoridades de salud pública de todo el mundo, así como enlaces a fuentes fiables".

