Wozniak volvió a arremeter contra el CEO de Tesla, Elon Musk. | Fuente: AFP

Steve Wozniak, el cofundador de Apple arremetió contra Elon Musk calificándolo de ‘deshonesto’ y por tratar de ser ‘un líder de culto’.

En conversaciones con CNBC, Wozniak aseguró que Musk es muy parecido a Steve Jobs cuando trata de convencer a la gente para que crea en sus productos, pero con diferencias notorias.

Líderes de culto

"Los pongo en la categoría de tener la capacidad de comunicar, ya que también quiere ser visto como la persona más importante y ser como un líder de culto", menciona Wozniak, quien a su vez pone en un escalón por debajo al magnate de Tesla. "Mucha gente les seguirá digan lo que digan".

El propio Wozniak también se comparó con Musk, marcando una total diferencia: la honestidad.

“Mi vida se ha basado en la honestidad total. Todo lo que dices es totalmente honesto. No ocultas nada. No inventas cosas. No te haces parecer mejor. Y mucha de esa honestidad desaparece cuando miras a Elon Musk y Tesla”, añade.

En 2018, Wozniak también señaló que “no cree nada de lo que Elon Musk o Tesla dicen” tras imágenes en los que la empresa mostraba a sus autos en casi conducción automática.

“Me han robado”

Steve Wozniak ha asegurado que “Elon Musk y Tesla robaron dinero a su familia” luego de que hayan comprado un auto en 2016 de esta marca, bajo la creencia de que su unidad llegaría a conducirse por sí mismo a través del país, promesa que Musk realizó a todos sus compradores.

