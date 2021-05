MGM ha logrado acumular 4000 títulos importantes | Fuente: RPP

La industria del streaming sigue tomando forma, y cada movimiento genera una reacción equivalente. Luego del anuncio realizado por AT&T para la fusión con la cadena Discovery para mejorar la propuesta de Warner Media a nivel global, Amazon ya se encuentra en conversaciones para adquirir los activos de los estudios MGM, icónica marca del cine y la televisión que posee los derechos de James Bond, Rocky y otras producciones históricas, por un monto de 9 mil millones de dólares.

MGM es una de las pocas compañías que no se ha sumado a la creciente ola de sistemas de streaming, pese a contar con franquicias codiciadas y haberse ofrecido a venta desde diciembre del 2020.

El estudio ha explorado la posibilidad de vender sus activos en reiteradas ocasiones durante los últimos años. En enero del año pasado mantuvo conversaciones preliminares con Netflix y Apple, entre otras empresas interesadas, pero el precio resultó ser un obstáculo.

MGM posee actualmente una biblioteca de 4.000 títulos de películas y 17.000 horas de programación televisiva, que incluyen “Lo que el viento se llevó”, la trilogía de “El Señor de los Anillos”, “El mago de Oz”, “Singing in the rain”, “Ben Hur”, “El Hobbit” y éxitos televisivos como The Handmaid´s Tale. La compañía obtuvo $ 1.5 mil millones en ingresos en 2019.

Si bien el estudio, que se vio obligado a declararse en bancarrota hace una década después de acumular una deuda de 4.000 millones de dólares, ha desarrollado nuevas franquicias como la spin-off de Rocky “Creed,” protagonizada por Michael B Jordan. El objeto de deseo, sin embargo, sigue siendo “James Bond”.

Solo en 2020, el gasto por catálogos fue tremendo desde las compañías más importantes del sector. En el caso de Amazon, la inversión para el contenido de su plataforma Prime en música y video superaron los 11 mil millones de dólares, mientras que Netflix ha apostado por nuevas producciones y contenido para su servicio con un fondo de 17 mil millones de dólares.