Tesla supera sus ganacias del año pasado, pese a las bajas estimaciones de Wall Street. | Fuente: Unsplash

La empresa de automóviles eléctricos y paneles solares, Tesla, propiedad del excéntrico multimillonario Elon Musk, ha reportado sus ganancias netas impulsadas por fuertes ventas durante el primer trimestre.

Tesla reporta ganancias pese a los problemas en la cadena de suministro global y recortes de producción relacionado con la pandemia en China.

La empresa con sede en Austin, Texas, ganó US$ 3.32 mil millones de enero a marzo de 2022, ganando US$ 3.22 por acción. Esto superó las estimaciones de Wall Street de US$ 2.26 por acción según el proveedor de datos FactSet.

Tesla se tendrá que enfrentar más adelante a los costos de ampliar sus nuevas fábricas en Texas y Alemania. | Fuente: Unsplash

Ganancias de Tesla

Los ingresos para el primer trimestre de Tesla fueron de US$ 18.76 mil millones, también superando las estimaciones de US$ 17.85 mil millones. Fue impulsado por múltiples aumentos de precios destinados a compensar los crecientes costos del litio, níquel, cobalto y otros metales preciosos utilizados para la fabricación de baterías.

Quizás sea más difícil para Tesla obtener estos números a finales de año, ya que se enfrenta a los costos de la ampliación de nuevas fábricas en Alemania y Texas, así como al aumento de los precios de las materias primas.

Además, se enfrentará a una mayor competencia a medida que las nuevas empresas y los fabricantes de automóviles a combustión lanzan más modelos de vehículos eléctricos.

"Aunque la producción limitada (en la fábrica de Shanghai) se ha reiniciado recientemente, continuamos monitoreando la situación de cerca", dijo la compañía en una carta a los inversores.

