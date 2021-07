Un grupo de personas se dedica exclusivamente a buscar críticas hacia Elon Musk. | Fuente: AFP

Un equipo dentro de Tesla Energy, la división de energía solar de la compañía de Elon Musk, Tesla, se dedica a tiempo completo a buscar críticas y quejas de usuarios en internet.

El informe es de Insider y señala que al menos 20 empleados se dedican a buscar quejas de los clientes de Tesla y sitios de reseñas en internet para, además de intentar ayudarlos, pedirles que eliminen sus publicaciones.

Asimismo, hay otras 9 personas dedicadas exclusivamente a buscar publicaciones en contra del CEO de la empresa, el excéntrico Elon Musk.

Esto concuerda con un anuncio de trabajo que Tesla Energy publicó en enero para un "Especialista en atención al cliente": el anuncio decía que los solicitantes abordarían las "escaladas en las redes sociales" dirigidas a Musk.

Quéjate de Tesla en redes sociales

La fuente del artículo es un extrabajador que no pidió ser identificado y, en medio de su reporte, también señaló que “publicar en las redes sociales a veces era una forma más rápida para que los clientes lograran que la empresa abordara las quejas que recurrir al servicio de atención al cliente”.

Un cliente de Tesla Energy, que pidió no ser identificado, le dijo a Insider que recibieron este consejo exacto de su gerente de proyecto dedicado cuando tuvieron problemas con su contrato de techo solar.

"Ella me dijo que me conectara y me quejara... en Twitter o Facebook, porque dijo que lo único que escucha esta empresa es el sentimiento de las redes sociales", dijo el cliente.

