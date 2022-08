La compañía no ha respondido a las peticiones de comentarios por el caso. | Fuente: Foto de Sumudu Mohottige en Unsplash

Apple ha amenazado con despedir a una empleada luego de que esta publicara un video en TikTok y se volviera viral.

Paris Campbell subió un video a la plataforma con consejos básicos de seguridad para iPhone, pero la compañía le aseguró que estaba violando las políticas internas de la empresa.

¿Por qué Apple quiere despedir a una empleada por un tiktok?

Según la empleada, Apple le ha señalado que va contra las reglas identificarse como trabajadora de la compañía y publicar sobre temas de la empresa.

La política de redes sociales de la compañía advierte a los empleados que no publiquen sobre clientes, colegas o información confidencial, según cuenta The Verge, pero Apple no prohíbe específicamente que los empleados publiquen sobre la tecnología por completo.

“Queremos que seas tú mismo, pero también debes ser respetuoso en publicaciones, tuits y otras comunicaciones en línea”, dice un documento interno.

El caso

Campbell, una madre soltera que vive en Nueva York, ha trabajado en Apple durante casi seis años, más recientemente como técnica de reparación en un Apple Retail.

La semana pasada, respondió a otro usuario de TikTok que había perdido su iPhone en Coachella y luego recibió mensajes de texto amenazantes que decían que su información personal se vendería en el mercado negro a menos que quitara el iPhone de su ID de Apple.

“No puedo decirles exactamente cómo sé esta información, pero puedo decirles que durante los últimos seis años he sido ingeniero de hardware certificado para cierta compañía a la que le gusta hablar sobre frutas”, dijo Campbell en su video de respuesta, antes de advertir al usuario que no escuche a los extorsionadores. “Tu teléfono es en realidad inútil para ellos, y tú eres la única persona que puede salvarlos, y te sugiero que no lo hagas”.

Ese video se volvió viral y acumuló 5 millones de visitas en aproximadamente 24 horas. Luego de ello, Campbell recibió una llamada de un gerente, diciéndole que eliminara el video o estaría sujeta a medidas disciplinarias “que pueden incluir el despido”.

Luego de ello, y sin recibir llamada alguna, Campbell publicó un segundo video titulado "querida Apple", donde reveló que era una empleada de Apple y dijo que estaba esperando saber si la iban a despedir. “En realidad, nunca me identifiqué como empleada de Apple hasta este video”, dijo. “Sin embargo, lo curioso es que, después de revisar las políticas de redes sociales... en ninguna parte dice que no puedo identificarme como empleada de Apple públicamente, solo que no debo hacerlo de una manera que haga quedar mal a la empresa”.

Hasta el momento, la compañía no ha brindado declaraciones al respecto.

