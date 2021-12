Toyota comenzará a cobrar por una suscripción a funciones premium | Fuente: Unsplash

Los servicios por suscripción se han convertido en la “vieja confiable” de cientos de empresas a nivel global, y Toyota ha decidido apostar por esa estrategia. Tras un periodo inicial de prueba gratuita de “Remote Connect”, el servicio de control del auto para tareas a distancia, la marca japonesa ha decidido iniciar el cobro mensual por el uso de este servicio a los usuarios que se hayan dado de alta en el programa.

De acuerdo con The Drive, los propietarios de vehículos Toyota construidos desde 2018 y que cuenten con las funciones de “Remote Connect” ya pueden suscribirse al sistema que les permitirá encender el auto de forma remota, un mecanismo de radiofrecuencia que activa el motor del auto desde fuera al presionar un botón de la llave.

Este servicio no requiere un paso por los servidores de Toyota, sino que se soporta en protocolos de radio frecuencia para poder activar el vehículo. Sin embargo, solo estará disponible para quienes abonen mensualmente el costo de la suscripción de 8 dólares o un plan anual de 80.

Autos bajo suscripción

Estas son las características incluidas en el pago mensual | Fuente: The Drive

El servicio de “Remote Connect” incluye, además del soporte para el inicio del motor a distancia desde la llave física, el acceso y control del auto desde dispositivos inteligentes en casa y apps para relojes o smartphones.

Toyota generalmente ofrece algunos paquetes multimedia conocidos como “Audio”, “Audio Plus”, “Audio Plus con JBL” y “Premium Audio” con navegación dinámica en varios modelos. El paquete “Audio” integra un panel de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, mientras que Audio Plus incluye una pantalla táctil más grande de 8.0 pulgadas, junto con un puerto USB adicional, reproductor de CD e integración con Amazon Alexa. El sistema de audio del siguiente nivel es Audio Plus con JBL, que añade nueve altavoces JBL y subwoofer, así como la tecnología incluida en el sistema Audio Plus.

Por último, Premium Audio con Dynamic Navigation incluye Dynamic POI (Point of Interest), búsqueda Dynamic Voice Navigation y las funciones incluidas en el paquete Audio Plus.

BMW, Porsche y Cadillac ya han invertido en planes de suscripción para servicios adicionales a bordo desde hace un tiempo, incluyendo el soporte para ecosistemas de Apple o Android, navegación a manos libres al mes y funciones bajo demanda adquiridas por los propios usuarios.