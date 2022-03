Uber: ¿Cómo pedir un viaje para otra persona? | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: alvarez

La aplicación de Uber, es una de las pioneras en movilidad y taxis, permite pedir viajes, comida y favores por courier, este servicio de taxi seguro ofrece confiabilidad y comfort para solicitar un servicio de transporte.

Aspectos a tener en cuenta para pedirle un taxi a otra persona



Uber no sólo permite pedir un taxi para el usuario que tenga instalada la aplicación, pues también se le puede pedir el servicio y que lo use una persona que no sea dueña del perfil. Solicitar un taxi es muy sencillo y se puede hacer en una serie de pasos básicos:

Ingresar a la aplicación desde tu dispositivo. Luego debes darle clic a la opción "¿a dónde vas?" por lo general la aplicación de manera automática coloca tu ubicación. En este caso le darás clic a la opción ubicación actual y colocarás la dirección en donde se encuentra la persona. En la parte superior de la pantalla te aparecerá una opción que dice: "Para", allí seleccionas otra persona. En este caso debes ingresar su teléfono o seleccionar el contacto desde tu lista de contacto, posteriormente presionas continuar. Selecciona el destino final de la otra persona. Selecciona el método de pago y el tipo de Uber que necesitará la otra persona. Al verificar que los datos que ingresaste están bien, dale clic a confirmar usuario y luego pedir. Al hacer esto a la persona le llegará un mensaje donde le indicarán los detalles de su viaje. Al conductor del Uber también le llegarán los datos de la persona a la que solicitaste el Uber. Estos dos últimos aspectos son sumamente importantes, porque de esta manera tu amigo o familiar podrá ponerse en contacto directamente con el conductor.

Esta es una forma súper sencilla y segura de poder ayudar a otra persona para que tenga un viaje cómodo y completamente seguro.

