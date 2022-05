La medida perjudicaría esencialmente a Apple y sus cables Lightning. | Fuente: Unsplash

La Unión Europea sigue impulsando el uso de un cargador único en su jurisdicción y está planeando universalizar el USB-C para 2025.

La Comisión Europea quiere que todas las compañías mantengan una sola forma de cargar sus equipos y ha elegido al USB-C como el cargador universal. El problema para ellos ha sido la oposición que ha encontrado en Apple, quien carga sus iPhone con un cable lightning. Pese a ello, ha elaborado un cronograma para este importante paso en la región.

El proceso del USB-C en Europa

El Parlamento Europeo dio el primer paso en 2020 al votar a favor de “imponer un único conector para cargar móviles”.

A partir de allí, la Comisión Europea empezó a escribir la legislación que regule el uso, propiedades y amenazas de imponer al USB-C como estándar. En sus escritos, desea que todos los dispositivos electrónicos puedan cargarse con dicho cable, a excepción de los que equipos que son demasiado pequeños como smartwatchs o miniauriculares.

Los dispositivos que podrían cargarse con USB-C serían los móviles, las tabletas, las cámaras digitales, los cascos VR, los auriculares, las consolas portátiles y los altavoces portátiles.

Los primeros borradores no han hallado oposición en el Parlamento, siendo aprobados para que la Comisión pueda finiquitar las hojas finales y pueda mantener un estatus de aprobación completa en 2023.

Ante ello, ya no se habla de 2024 como año para que entre en rigor la norma, sino 2025, debido a que se brinda un plazo de dos años a las empresas para poder asimilarla.

Apple en contra

Desde el inicio de este proyecto, Apple ha rechazado la medida por ir “en contra de la innovación”.

"Seguimos preocupados de que una regulación estricta que exige un solo tipo de conector sofoca la innovación en lugar de alentarla, lo que a su vez perjudicará a los consumidores en Europa y en todo el mundo", dijo la compañía en un comunicado.

Ante ello, el jefe de la industria de la Comisión, Thierry Breton, se refirió sobre los comentarios de la compañía.

"Conozco a estas empresas desde hace años. Cada vez que presentamos una propuesta, empiezan a decir 'oh, estará en contra de la innovación'. No, no está en contra de la innovación, no está en contra de nadie. Como todo lo que hace la Comisión, es para los consumidores", dijo.

La Comisión Europea dijo que no estaba apuntando a Apple y solo actuó porque las empresas no pudieron ponerse de acuerdo sobre una solución común a pesar de una década de conversaciones, que han reducido el número de cargadores de teléfonos móviles a tres de 30.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.