Android Q comenzará a llegar a los desarrolladores en estos días | Fuente: RPP

Android Q sigue siendo una incógnita. Si bien conocemos que es la versión que buscará una mayor integración con los teléfonos de pantalla plegable, también apunta a una multitarea más efectiva y a otras mejoras considerables respecto a Android 9 Pie, la versión vigente. Esta semana se espera que se libere la primera Developer Preview de Android Q, pues el año pasado la versión inicial de desarrolladores de P cayó el 7 de marzo. Sin embargo, la novedad en esta versión es un poco más optimista.

En una reciente entrevista concedida al podcast Android Developers Backstage, Iliyan Malchev (ingeniero de Google y arquitecto de Project Treble) mencionó que se mantendrá el mismo modelo de liberación del software, usando el evento Google I/O como plataforma de difusión de la versión beta, pero que aumentará su presencia en equipos de prueba. De acuerdo con lo recogido por el portal Xatakandroid, la declaración es la siguiente:

Sí, fue de hecho completamente gracias a Treble. Teníamos, creo, ocho distintos OEM incluyendo los móviles Pixel, así que siete OEM además de los Pixel. Y creo que fue la primera vez que tuvimos todas estas compañías alineadas para sacar las Developer Preview y betas de Android Pie mucho antes de la publicación de AOSP.

Project Treble nació como una iniciativa de Google para evitar que Android siga fragmentándose. El problema de la plataforma es que las actualizaciones no son similares, pues cada fabricante tiene condiciones únicas para el proceso de cambio de software. En Apple, la historia es distinta porque solo se diseña un software para un tipo de smartphone o Tablet, y es más fácil homologar a nivel global. Android tiene una enorme fragmentación de mercado, y Treble buscaba empujar las mejoras de las nuevas versiones a los teléfonos más antiguos.

En este caso, Android Q cuenta con esta arquitectura detrás por lo que las novedades de las futuras versiones de Android podrán llegar más rápido a otros teléfonos. Durante la entrevista, Malchev mencionó que la base de prueba en la versión BETA de Q podrá ser mayor a la de P en su momento:

Por referencia, solemos sacar la nueva versión de Android en agosto. En el Google I/O, cuando creamos la primera beta, teníamos todas estas compañías y fue increíble. El número es mayor para la próxima versión de Android, de lo cual estoy muy contento. No puedo compartir los números exactos todavía, pero la tendencia es positiva y marcada, y estoy muy contento por ello.

Aun no conocemos los teléfonos que participarán en esta nueva beta. Si revisamos lo que ocurrió con P, cuando fue anunciada durante el Google I/O en 2018, conocimos que Essential Phone, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21, y el Xiaomi Mi Mix 2S participaban de esa experiencia. Tuvimos la oportunidad de conversar con desarrolladores de Android hace unos meses en las oficinas de Google, y nos comentaron que Samsung y Huawei no participaban de la experiencia BETA de Pie porque apuntaron a probar la nueva versión en equipos con Qualcomm, por lo que desestimaron participar con Exynos y Kirin, los procesadores que usan ambas marcas. Esperemos que esta nueva beta incluya más equipos, pero lo sabremos el 7 de mayo, día en que tendremos el Google I/O 2019.