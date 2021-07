El sistema se ejecuta en un celular Lumia 950 XL lanzado al mercado en el 2015. | Fuente: Composición

La novedad del Windows 11 ha llamado realmente la atención de los usuarios de PC, pero también la de los celulares. Ejemplo de ello es un estudiante que logró instalar el sistema operativo en un Windows Phone de hace cinco años.

Gustavo Monce consiguió el ISO del Windows 11 en su versión de prueba (aún no se lanzará oficialmente hasta finales de año) y lo instaló en un Lumia 950 XL, uno de los primeros teléfonos con soporte de Windows 10 Mobile.

En un video publicado en YouTube, se puede apreciar cómo el Lumia se ejecuta con Windows 11, con tamaños a escala, pero con lentitud en las animaciones.

Proyecto de años

El joven, junto a 14 estudiantes más, han creado un proyecto de años para llevar Windows a teléfonos antiguos por hobby e intentando buscarle utilidad.

Según comentan a The Verge, no todo funciona a la perfección, ya que las cámaras no funcionan, la duración de la batería se ve afectada y las llamadas / SMS se interrumpen ocasionalmente debido a los cambios en el sistema operativo de Microsoft

Pese a ello, su equipo ha adaptado y modificado los controladores para que Windows 11 se ejecute en un teléfono con Windows e incluso ha escrito los suyos propios. “No diría que fuimos bastante rápidos en hacerlo, tardamos cuatro años en llegar al estado actual, pero en realidad es impresionante que llegamos aquí sin mucha documentación disponible”, dice Monce. "Debido a todo ese trabajo para Windows 10 y el trabajo que hicimos anteriormente para admitir Windows 10X, Windows 11 fue un camino natural hacia adelante, y realmente no tomó mucho para comenzar".

Windows 11 llegará oficialmente a finales de año como una actualización gratuita para usuarios de Windows 10. Eso sí, requerirá algunos componentes específicos para ser ejecutado en PC.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.